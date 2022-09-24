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برلين: يعود الكيني إليود كيبتشوغي الذي يُعتبر أعظم عداء في تاريخ سباق الماراثون، إلى العاصمة الألمانية برلين الأحد، حيث حطّم عام 2018 الرقم القياسي العالمي في السباق المرموق بزمن 2:01:39 ساعتين.

وتتركز الانظار على الرقم الذي سيحققه بطل الأولمبياد مرتين البالغ 37 عاماً.

ويُعدّ ماراثون برلين الذي ينتهي في الوسط التاريخي عند بوابة براندنبورغ، ملائماً لتحطيم الارقام القياسية، بسبب مساره المسطح. حُطّم الرقم القياسي هناك سبع مرات في القرن الحادي والعشرين.

وعن طموحه في السباق، قال كيبتشوغي الجمعة في مؤتمر صحافي انه يتوقع "سباقاً جيداً جداً الأحد".

وأوضح الأسبوع الماضي "إذا قمت بسباق جيد سأحطم رقمي الشخصي".

لكنه استبعد النزول تحت الحاجز الرمزي للساعتين، وهو إنجاز حققه سابقاً لكن بظروف سباق مختلفة وغير معتمدة رسمياً.

انذاك في فيينا 2019، سجل 1:59:41 ساعة، بمساعدة من 41 "ارنباً" تناوبوا بمجموعات من سبعة حوله في المسافة البالغة 42.195 كيلومتراً.

وبحال تتويجه الأحد، سيعادل رقم الاثيوبي هايلي جبريسيلاسي المتوج أربع مرات في برلين.

وبغياب غريمه الإثيوبي كينينيسا بيكيلي، سيتبارز مع مواطن الأخير غي أدولا المتوج في 2021 بزمن 2:05:45 ساعتين.