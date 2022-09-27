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برشلونة : انضم العائد إلى برشلونة المدافع هكتور بيليرين إلى قائمة المصابين في النادي جراء تعرضه لاصابة في ربلة ساقه خلال التمارين الثلاثاء، ما يفاقم مشاكل النادي الكاتالوني الذي خسر جهود أربعة لاعبين في الفترة الأخيرة.

وأفاد ثاني الدوري الاسباني الذي يحلّ ضيفاً على ريال مايوركا السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة من "لا ليغا" في بيان انه سيُخضع مدافعه الأربعاء لفحوصات لمعرفة حقيقة الاصابة، حيث من المحتمل أن يغيب بيليرين عن الملاعب لفترة غير محددة.

وخسر برشلونة خلال النافذة الدولية الحالية جهود مدافعه الاوروغوياني رونالد أراوخو وزميله الوافد الجديد الفرنسي جول كونديه، بالاضافة إلى المهاجم الهولندي ممفيس ديباي ومواطنه لاعب خط الوسط فرنكي دي يونغ بسبب إصابات في الفخذ وأوتار الركبة.

ويغيب أراوخو لاطول فترة عن المستطيل الأخضر حيث من المقرر أن يخضع لجراحة في عضلة فخذه الأربعاء، في حين تبدو مشاركته في مونديال قطر نهاية العام الحالي مع منتخب بلاده مهددة اذ من المتوقع أن تمتد فترة غيابه لثلاثة أشهر.

وعاد بيليرين الى فريق بداياته الكروية برشلونة في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما وافق أرسنال الإنكليزي على فسخ عقد الظهير الأيمن.

وتعاقد برشلونة مع بيليرين الذي خاض أربع مباريات دولية لتعويض رحيل الظهير الأميركي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة مع خيار التوقيع نهائياً مع بطل "سيري أ".