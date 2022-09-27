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فيينا: تعادل المنتخب القطري 2 2 مع تشيلي في اللقاء الودي الذي جمعهما الثلاثاء على استاد فيولا بارك بالعاصمة النمسوية فيينا، تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2022، واضعًا الحد لخسارتين متتاليتين.

وكان "العنابي" قد سقط امام منتخب كرواتيا لما دون 23 عامًا صفر 3 الثلاثاء الفائت وأمام كندا صفر–2 الجمعة، لتأتي نتيجة التعادل وتعيد بعض الثقة لمستضيف المونديال.

ويدين المنتخب القطري بتجنب الخسارة لحارس مرماه مشعل برشم الذي تصدى لركلة جزاء نفذها نجم مرسيليا الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي السابق ألكسيس سانشيس (87).

وسجل للمنتخب القطري أكرم عفيف (59) وحسن الهيدوس (67)، فيما أحرز لمنتخب تشيلي سانشيس (37) وأرتورو فيدال (78) .

وبدأ فريق المدرب الإسباني فيليكس سانشيس المباراة على نحو مثالي خصوصا من النواحي الدفاعية بعدما احكم إغلاق المناطق الخلفية واعتمد على المرتدات، لكن خطأ من عفيف كلفه التأخر عندما مرر غابريال سواسو لسانشيس عالجها قوية في الشباك (37).

واستهل المنتخب القطري الشوط الثاني بكل قوة ومارس ضغطا كبيرا على منافسه ما أثمر عن هدف التعادل عندما أجبر المعز علي الدفاع على الخطأ لتصل الكرة الى عفيف وضعها في الشباك (59)، قبل ان يمنح الهيدوس التقدم للعنابي بتسديدة بعيدة رائعة (67).

وأظهر منتخب تشيلي ردة فعل جيدة واستطاع العودة بعد تمريرة البديل بن بريريتون دياس لفيدال حولها للشباك (79)، قبل ان يفرط سانشيس في منح منتخب تشيلي الفوز بإهدار ركلة جزاء (87).

وقال الحارس المتألق برشم "كانت تجربة ثرية امام منتخب قوي رغم عدم تأهله الى المونديال، التعادل يعد نتيجة جيدة خصوصا بعد الخسارتين، لكن ما زالت هناك أخطاء ويجب علينا العمل على تصويبها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "كنت موفقًا في صدر ركلة الجزاء بعد دراسة تحليلية لتنفيذ اللاعب المنافس للركلات، سنواصل العمل فيما تبقى من الوقت قبل المونديال من أجل ظهور قوي".