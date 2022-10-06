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طوكيو: تخطّى الأسترالي نيك كيريوس خسارته المجموعة الأولى أمام البولندي المغمور كاميل مايخشاك ليخرج فائزاً 3-6 و6-2 و6-2 الخميس، في طريقه لبلوغ الدور ربع النهائي من دورة طوكيو اليابانية لكرة المضرب (500).

وأكد كيرويس (27 عاماً) الذي خرج من ربع النهائي في بطولة فلاشينغ ميدوز أن رغم نجاح منافسه البولندي في كسر ارساله "لم يراودني أي شك بأني سأخرج فائزا في نهاية المباراة".

وأضاف "نادراً ما كُسر إرسالي على مدار هذا العام. لم اكن العب بطريقة صحيحة في مطلع المباراة، كانت أرضية الملعب سريعة جداً"، لكنه اشار الى انه "نجح في تمرير العاصفة".

وأضاف "أنا أثق تماماً بأسلوب لعبي في الفترة الحالية وبالتالي لم أشك بنفسي إطلاقاً، حتى عندما تخلفت في المجموعة الاولى".

ويلتقي كيريوس في الدور التالي مع الفائز من مباراة الأميركي تايلور فريتز والياباني هيروكي موريا.

وبلغ الأميركي فرنسيس تيافو الدور ربع النهائي أيضاً، بفوزه على الإسباني برنابيه تساباتا ميراييس 6-1 و7-6 (9-7).

ويتألق الأميركي خلال العام الحالي وكانت افضل نتيجة له تفوقه على الاسباني رافايل نادال في طريقه لبلوغ اول نصف نهائي في احدى البطولات الكبرى، وتحديداً في بطولة فلاشينغ ميدوز. كما ساهم بشكل كبير في احراز المنتخب الاميركي بطولة كأس لايفر بالفوز على منتخب اوروبا.

واعرب تيافو عن سعادته بالاداء الذي قدمه بقوله "خضت مباراة جيدة اليوم. كانت المجموعة الثانية صعبة. العب بقتالية وارسل بطريقة جيدة ولا سيما في الجولات الفاصلة".