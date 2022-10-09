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الرياض: سيكون ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مسرحاً للمباراة المرتقبة التي تجمع الهلال وجاره الشباب، الاثنين في قمة مباريات المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، حيث يسعى الهلال لاستعادة توازنه بعد تعثره في آخر مباراتين، فيما يطمح الشباب في مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز السابع تواليا.

وتراجع الهلال للمركز الخامس برصيد 13 نقطة، جمعها من 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل كما خسر في واحدة، بينما يتربع الشباب على الصدارة بالعلامة الكاملة 18 نقطة، جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فيها جميعا.

تراجع الهلال

وبعد فوزه في أول أربع مباريات ومشاركة الشباب في الصدارة، تراجعت نتائج الهلال، فخسر على ملعبه أمام التعاون، قبل أن يتعادل مع مضيفه الاتفاق سلباً.

وتأثر الهلال في مباراتيه السابقتين بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين بداعي الإصابة، وقد يستعيد بعضهم في مباراة الغد في حالة تماثلهم للشفاء، بينما سيفتقد البعض الآخر حتى فترة التوقف المقبلة.

ورغم ظروف الغيابات إلا أن الهلال سيرمي بكل ثقله من أجل الخروج بالنقاط الثلاث حتى لا يبتعد كثيراً عن الاندية التي تسبقه في الترتيب.

وقال مهاجم الهلال، ياسر الشهراني، العائد للمشاركة مع الفريق بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة "نعد جماهيرنا بالتعويض أمام الشباب، وستكون النقاط الثلاث من نصيبنا".

وأضاف الشهراني "أرفض وضع الإصابات شماعة لنزيف النقاط".

وسجل الشباب بداية تاريخية وغير مسبوقة له في الدوري المحلي بعد ان حقق ستة انتصارات متتالية، ويطمح في استغلال ظروف مضيفه والخروج بالعلامة الكاملة لكسر العقدة الزرقاء التي لازمته في آخر 18 مباراة لم يحقق خلالها أي فوز في مختلف البطولات.

ومع أن الشباب تراجع مستواه بعض الشيء في آخر مباراتين، إلا أنه حقق الأهم وهو الفوز.

من جانبه ابدى الاسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب، احترامه الكبير لفريق الهلال ، وقال في تصريحات تليفزيونية "الهلال أكثر فريق يقلقني، وأي فريق أواجهه يقلقني، لكن الهلال يقلقني أكثر، فهو بطل الدوري وفريق وقوي".

وتابع مورينو "ما يهمني هو زراعة ثقافة الفوز داخل لاعبي الشباب، واستغلال عزيمتهم التي كانت قوية خلال الانتصار على الرائد".

وأوضح "انطلاقتنا القوية هذا الموسم مجرد بداية، وما زال لدينا عمل كبير ينتظرنا ومباريات قوية، وما نجحنا فيه حتى الآن هو التعامل مع كل مباراة على حدة، ولن نستعجل في شيء، فالمشوار لا يزال طويلا" .

ويدخل الشباب المباراة بصفوف مكتملة بقيادة الأرجنتيني إيفر بانيغا ومواطنه كريستيان جوانكا والبرازيلي كارلوس جونيور والأسباني سانتي مينا والحارس الكوري كيم سيونغ، وحسان تمبكتي ومتعب الحربي وهتان باهبري.

في المقابل، يضع الاتحاد النقاط الثلاث هدفاً له عندما يحل ضيفا على ضمك الثلاثاء، من أجل مواصلة الإنتصارات والحفاظ على فارق الاربع نقاط بينه وبين الشباب المتصدر على أمل تعثر الأخير أمام الهلال.

الاتحاد

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 14 نقطة، جمعها من 6 مباريات، فاز في مباريات وتعادل في أثنتين ، في حين يحتل ضمك المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات، فاز في 3 وتعادل في اثنتين وخسر مباراة.

ويبحث النصر عن فوزه الثاني توالياً، والخامس في المسابقة، عندما يواجه العدالة على ملعب مرسول بارك بالرياض، في مباراة ترجح خلالها كفة النصر على الورق، عطفاً على الفوارق الفنية الكبيرة التي تصب في مصلحته.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 13 نقطة، جمعها من 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل كما خسر مباراة واحدة، بينما يحتل العدالة المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، فاز كما تعادل في مباراة وخسر 4 مباريات .

وبدأ النصر يستعيد وضعه الفني ويقدم مستويات تصاعدية في مبارياته الأخيرة، نجح خلالها في الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، ويسعى إلى تحقيق فوز جديد يواصل من خلاله ضغطه على الأندية التي تسبقه في الترتيب.

ويستعيد النصر نجمه عبدالمحيد الصليهم الذي غاب في المباراة الأخيرة للإيقاف، في حين يتواصل غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيس والأوزبكي ماشاريبوف وعبدالفتاح عسيري للإصابة.

وبعد خمس مباريات لم يحقق خلالها إلا نقطة واحدة، تمكن العدالة من تدوين فوزه الأول عندما تغلب على الفيحاء، في الجولة الماضية، ويأمل اليوم في خطف النقاط الثلاث أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

وفي بقية المباريات يلعب غدا، الرائد مع الطائي، و الوحدة مع الباطن ، فيما يلعب الثلاثاء التعاون مع أبها، والخليج مع الفتح ، والفيحاء مع الإتفاق .

النتائج والترتيب



فيما يلي برنامج مباريات المرحلة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم:

الأثنين:

الهلال - الشباب

الرائد - الطائي

الوحدة- الباطن

الثلاثاء:

التعاون - أبها

ضمك- الاتحاد

النصر - العدالة

الخليج -الفتح

الفيحاء- الاتفاق