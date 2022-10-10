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ميونيخ (ألمانيا) : سيغيب لاعب الوسط المهاجم جمال موسيالا عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني، لدى مواجهته لفيكتوريا بلزن التشيكي في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الاربعاء، لاصابته بفيروس كورونا.

وقال النادي البافاري في بيان رسمي "خضع جمال موسيالا لفحص جاءت نتيجته ايجابية. اللاعب في حالة جيدة وهو في الحجر الصحي في منزله".

وبات موسيالا خامس لاعب من بايرن ميونيخ تظهر نتيجته ايجابية بكوفيد 19منذ منتصف ايلول/سبتمبر الماضي، بعد مانويل نوير وليون غوريتسكا خلال النافذة الدولية مع منتخب المانيا، ثم يوزوا كيميش وتوماس مولر في الاول من الشهر الحالي.

وغادر كل من نوير وغوريتسكا حينها معسكر المنتخب الألماني ولم يتغيبا عن اي مباراة للفريق البافاري، في حين غاب مولر عن مباراتي فريقه ضد فيكتوريا بلزن ذهابا ومباراة "كلاسيكر" ضد بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي السبت، في حين غاب كيميش عن مباراة بلزن ايضا وشارك في الشوط الثاني ضد دورتموند.

وبحسب قوانين مقاطعة بافاريا، يمكن رفع الحجر الصحي عن شخص مصاب بعد خمسة ايام فقط، في حال لم تظهر عوارض على المصاب على مدى 48 ساعة.

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