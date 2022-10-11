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روما: تعاقد دانييلي دي روسي، لاعب وسط روما السابق ومنتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006، مع نادي سبال من الدرجة الثانية للإشراف عليه في أول مهمة توكل إليه في معترك التدريب، كما أعلن الأخير رسميًا الثلاثاء.

وقال نادي سبال على موقعه الرسمي إن دي روسي "وقّع عقدًا حتى 30 حزيران/يونيو 2024" كما نشر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تلمح إلى وشم شهير يبرز على ربلة ساق اللاعب الدولي السابق.

وسيحل دي روسي، البالغ 39 عاماً، بدلاً من روبرتو فنتوراتو المقال من منصبه بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام فروزينوني صفر-2 السبت الماضي، علماً أن سبال يحتل المركز الرابع عشر حالياً في الدرجة الثانية.

وبات دي روسي رابع لاعب توج بكأس العالم في نسخة ألمانيا عام 2006، يشرف على تدريب أحد أندية الدرجة الثانية في ايطاليا بعد فابيو غروسو (فروزينوني)، فيليبو اينزاغي (ريجينا) وفابيو كانافارو (بينيفينتو)، علماً أن بطل آخر للعالم عام 2006 يدافع عن ألوان نادي بارما في "سيري ب" هو الحارس الاسطوري جانلويجي بوفون.