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لوزان (سويسرا) : كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخميس عن لائحة من 10 مرشحين و10 مرشحات لجائزة أفضل رياضي ورياضية في عام 2022، بينهم المغربي سفيان البقالي بطل العالم في سباق 3 الاف م موانع.

وتألق البقالي بشكل لافت هذا العام وأضاف اللقب العالمي إلى الأولمبي، منهياً الهيمنة الكينية على مسافة 3 الاف م موانع.

وبعدما كان فعلها في اولمبياد طوكيو صيف العام الماضي، عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ 1980، أكد البقالي (26 عاماً) مرة أخرى أنه "ملك" السباق واضعا حدا لسيطرة الكينيين عليه لمدة 15 عاما في بطولة العالم عندما نال الذهبية في يوجين الأميركية.

ولم يخسر البقالي أي سباق هذا العام وحقق أفضل توقيت عندما قطع المسافة بزمن 7:58.28 في لقاء الرباط الماسي، وكان بين 32 عداء وعداءة نالوا كأس الدوري الماسي وجائزة 30 ألف دولار مع ضمان المشاركة في بطولة العالم العام المقبل في بودابست، وذلك لصدارتهم سباقاتهم ومسابقاتهم في 13 لقاء ضمن المسابقة الدولية العريقة.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الاختيار تم من قبل لجنة دولية من خبراء ألعاب القوى، ضمت ممثلين من جميع المناطق القارية الست لأم الألعاب العالمية.

ويتقدم لائحة المرشحين السويدي موندو دوبلانتيس حامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة القفز بالزانة داخل القاعة وفي الهواء الطلق والذي حذا بدوره حذو البقالي وأضاف اللقب العالمي إلى الأولمبي.

وضمّت اللائحة أبطال العالم الأميركي غرانت هولواي (110 م حواجز) ومواطنه نواه لايلز (200 م) والبرازيلي أليسون دوس سانتوس (400 م حواجز) والنروجي جاكوب إنغيبريغتسين (5 الاف م والوصيف في 1500 م) والسلوفيني كريستيان تشيه (رمي القرص) والبرتغالي بيدرو بيتشاردو (الوثبة الثلاثية) وأندرسون بيترز من غرينادا (رمي الرمح).

كما ضمّت الكيني إيليود كيبتشوغي حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (2:01.09 ساعة) عندما حققها في برلين في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، والفائز بماراثون طوكيو في آذار/مارس الماضي.

أما بالنسبة للرياضيات، فضمت اللائحة بطلات العالم الجامايكية شيلي آن فرايزر برايس (100 م) ومواطنتها شيريكا جاكسون (200 م) والنيجيرية توبي أموسان (100 م حواجز) والباهاماسية شوني ميلر اويبو (400 م) والأميركية سيدني ماكلافلين (400 م حواجز) ومواطنتها تشايسي إيلي (الكرة الحديد) والفنزويلية يوليمار روخاس (الوثبة الثلاثية) والبيروفية كيمبرلي غارسيا ليون (20 كلم مشيا و35 كلم مشيا) والكينية فايث كيبييغون (1500 م).

كما ضمت الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ بطلة العالم في الوثب العالي داخل قاعة وصاحبة الفضية في الهواء الطلق في يوجين.

وأوضح الاتحاد الدولي أن عملية تصويت ثلاثية ستحدد المرشحين الخمسة للدور النهائي.

وسيقوم مجلس الاتحاد الدولي وعائلة ألعاب القوى العالمية بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني، بينما يمكن للجماهير التصويت عبر الإنترنت عبر منصات التواصل الاجتماعي لألعاب القوى العالمية.

سيحتسب تصويت المجلس العالمي بنسبة 50٪ من النتيجة، في حين أن أصوات الأسرة العالمية لألعاب القوى وأصوات الجمهور سيحتسب كل منها بنسبة 25٪ من النتيجة النهائية.