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سان دييغو (الولايات المتحدة) : تفوّقت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، بسهولة على الأميركية كوكو غوف 6 صفر و6 3، وبلغت نصف نهائي دورة سان دييغو الأميركية (500) في كرة المضرب، حيث ستلاقي الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا.

واحتاجت شفيونتيك الجمعة إلى 65 دقيقة فقط للتغلب على الثامنة عالمياً البالغة 18 عاماً.

وحسمت البولندية البالغة 21 عاماً وحاملة لقب 3 بطولات كبرى كل مبارياتها الأربع مع غوف، وقبل الأخيرة كانت في نهائي رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي.

وبفوزها الـ62 هذا الموسم، وهو رقم قياسي في دورات المحترفات، تكون شفيونتيك قد اقتربت من اللقب الحادي عشر في مسيرتها والثامن في 2022.

في المقابل، تغلبت بيغولا، السادسة عالمياً، على مواطنتها ماديسون كيز 6 4 و7 5.

وفي المواجهات المباشرة، تتفوّق شفيونتيك على بيغولا 3 1، بعد خسارتها المقابلة الأولى عام 2019.

قالت شفيونتيك "أنا سعيدة لمواجهتها لأنها لاعبة صلبة جداً. مواجهاتنا قوية دوماً من الناحية البدنية ومتقاربة فنياً حتى لو كانت النتائج متباعدة أحياناً".

كما أشادت بيغولا بخصمتها المقبلة "هي قوية جداً بدنياً، شرسة وتدافع جيداً... تقوم بكل شيء على مستوى رفيع".

وفي نصف النهائي الثاني صنعت الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة 77 عالمياً والمتأهلة من التصفيات، المفاجأة باقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة عالمياً 6 4 و6 7 (5 7) و6 1 في ساعتين و37 دقيقة.