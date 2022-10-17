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روما: صعد روما الى المركز الرابع في بطولة ايطاليا لكرة القدم بعودته بنقاط المباراة الثلاث ضد سمبدوريا بالفوز عليه 1-صفر في المرحلة العاشرة الاثنين.

ورفع روما رصيده الى 22 نقطة مستغلا تعادل لاتسيو واودينيزي صفر-صفر الاحد ليتقدم عليهما بفارق نقطة واحدة ومتخلفا بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر.

وسجل لورنتسو بيليغريني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء بعد لمسة يد داخل المنطقة.

واضاع اندريا بيلوتي (55) ونيكولو زانيولو (77) فرصتين لتعزيز تقدم فريق العاصمة.

وغاب عن روما مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا الذي يعاني من اصابة عضلية.

وكانت المواجهة بين مدرب روما البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو وتلميذه مدرب سمبدوريا الجديد الصربي ديان ستانكوفيتش.

واشرف مورينيو على ستانكوفيتش عندما كان الاخير يدافع عن الوان إنتر كلاعب وحققا ثلاثية تاريخية عام 2010 بالفوز بالدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا.

وبقي سمبدوريا من دون اي فوز منذ مطلع الموسم الحالي ويقبع في المركز الاخير برصيد 3 نقاط.

ويلعب لاحقا ليتشي مع سمبدوريا.

النتائج والترتيب



في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 10 ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم

السبت

إمبولي - مونتسا 1 - 0

تورينو - يوفنتوس 0 - 1

أتالانتا - ساسوولو 2 - 1

الأحد

إنتر - ساليرنيتانا 2 - 0

لاتسيو - أودينيزي 0 - 0

سبيتسيا - كريمونيزي 2 - 2

نابولي - بولونيا 3 - 2

فيرونا - ميلان 1 - 2

الإثنين

سمبدوريا - روما 0 - 1

(18:45) ليتشي - فيورنتينا

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 10 8 2 0 25 9 26

2. أتالانتا 10 7 3 0 16 6 24

3. ميلان 10 7 2 1 20 10 23

4. روما 10 7 1 2 13 9 22

5. لاتسيو 10 6 3 1 21 5 21

6. أودينيزي 10 6 3 1 19 10 21

7. إنتر 10 6 0 4 18 14 18

8. يوفنتوس 10 4 4 2 13 7 16

9. ساسوولو 10 3 3 4 12 12 12

10. إمبولي 10 2 5 3 9 11 11

11. تورينو 10 3 2 5 8 12 11

12. ساليرنيتانا 10 2 4 4 12 16 10

13. مونتسا 10 3 1 6 9 15 10

14. فيورنتينا 9 2 3 4 7 11 9

15. سبيتسيا 10 2 3 5 9 19 9

16. ليتشي 9 1 4 4 8 11 7

17. بولونيا 10 1 4 5 10 17 7

18. فيرونا 10 1 2 7 9 19 5

19. كريمونيزي 10 0 4 6 9 21 4

20. سمبدوريا 10 0 3 7 5 18 3