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مدريد: أنقذ الحارس المغربي ياسين بونو فريقه إشبيلية من هزيمة أولى في رابع مباراة له بقيادة مدربه الجديد-القديم الأرجنتيني خورخي سامباولي، وذلك بصده ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل أمام الضيف فالنسيا 1-1 الثلاثاء في المرحلة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعدما بدأ مشواره مع سامباولي، خليفة المقال خولن لوبيتيغي، بتعادلين ضد أتلتيك بلباو في الدوري ثم بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، حقق إشبيلية السبت فوزه الأول بقيادة الأرجنتيني والثاني فقط هذا الموسم وجاء على حساب ريال مايوركا 1-صفر.

وبدا النادي الأندلسي في طريقه للسقوط الأول بقيادة المدرب الذي أشرف عليه سابقاً موسم 2016-2017، بعدما تخلف منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله الوافد الجديد الى فالنسيا الأوروغوياني إدينسون كافاني بكرة رأسية.

وبتسجيله ثلاثة أهداف في خمس مباريات خاضها بألوان "الخفافيش"، تجاوز كافاني بفارق هدف مجموع ما سجله في 15 مباراة خاضها مع فريقه السابق مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي.

وبعدما عاد مهزوماً من زياراته الأربع الأخيرة الى ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، إحداها في ثمن نهائي الكأس بثلاثية نظيفة أوائل 2021، كان فالنسيا في طريقه لتحقيق فوزه الأول في معقل النادي الأندلسي منذ آذار/مارس 2019 (1-صفر)، قبل أن ينجح الأرجنتيني إريك لاميلا في خطف التعادل لأصحاب الأرض إثر ركلة ركنية وتمريرة من كيكي سالاس (86).

فرصة ذهبية

وحصل فالنسيا على فرصة ذهبية في الوقت بدل الضائع كي يحقق فوزه الخامس للموسم بعدما نال ركلة جزاء حسمها الحكم بعد اللجوء الى "في أيه آر"، إذ احتسب في بادئ الأمر خطأ خارج المنطقة على الأرجنتيني بابو غوميس ضد الهولندي البديل جاستن كلايفرت، رافعاً البطاقة الحمراء في وجه لاعب أتالانتا الإيطالي السابق.

لكن بعد مراجعة "في أيه آر"، قرر استبدال البطاقة الحمراء بالصفراء وطرد كيكي سالاس عوضاً عن غوميس بعدما تبين له أنه أسقط البرتغالي تييري كوريا في المنطقة المحرمة بعدما منح في بادئ الأمر أفضلية استمرار اللعب لكلايفرت.

وانبرى خوسيه غايا لكرة الجزاء لكن بونو تألق في صدها (12+90)، مجنباً النادي الأندلسي هزيمته الخامسة للموسم وحارماً فالنسيا ومدربه الإيطالي جينارو غاتوسو من الانتصار الخامس.

ورفع إشبيلية الذي لم يفز بأي من مبارياته البيتية الأولى للموسم للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد موسم 1996-1997 بقيادة خوسيه أنتونيو كاماتشو، رصيده الى 10 نقاط في المركز الحادي عشر موقتاً قبل رحلته الشاقة جداً الى العاصمة السبت لمواجهة ريال مدريد حامل اللقب والمتصدر، فيما بات رصيد فالنسيا 15 في المركز الثامن موقتا.

ويلعب لاحقاً خيتافي مع أتلتيك بلباو، وأتلتيكو مدريد مع رايو فايكانو.