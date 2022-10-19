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ميلانو: سيغيب هداف لاتسيو الإيطالي الدولي تشيرو ايموبيلي عن صفوف فريقه حتى نهاية العام الحالي، بعد ان اعلن ناديه عن اصابته في فخذه الاربعاء.

وخرج ايموبيلي من مباراة فريقه الأحد ضد أودينيزي (صفر-صفر) بعد مرور نصف ساعة ،وقد اورد لاتسيو في بيانه بان "اللاعب تعرض لاصابة في عضلة الفخذ الايسر" من دون ان يشير الى فترة غياب اللاعب عن الملاعب.

لكن وسائل الاعلام الايطالية بأن اللاعب سيغيب اغلب الظن عما تبقى من مباريات للاتسيو حتى نهاية العام الحالي.

ويتصدر ايموبيلي ترتيب هدافي الدوري الايطالي برصيد 6 اهداف بالتساوي مع النمسوي ماركو أرناتوفيتش مهاجم بولونيا، والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.

ويتوقف الدوري الايطالي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ولا يعاود نشاطه الا في مطلع العام المقبل.