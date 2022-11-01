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لوزان (سويسرا): من التسجيل المتأخر للاعب في حالات الإصابة، تصفير عداد الانذارات وكسر التعادل في النقاط بين المنتخبات: هذه هي القواعد التي يجب معرفتها لكأس العالم 2022 المقررة في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

إن التوقيت غير المعتاد لهذه النسخة من كأس العالم التي تقام في منتصف الموسم الكروي الأوروبي بسبب الحرارة المرتفعة جداً في قطر خلال فصل الصيف، وبعد عامين من الفوضى والاجهاد البدني والنفسي اللذين تسبب بهما تفشي فيروس كورونا، هناك سؤال يفرض نفسه بإلحاح أكثر من أي نسخة سابقة: ماذا يحدث إذا أصيب أو مرض لاعب مختار ضمن تشكيلة النهائيات قبيل انطلاق البطولة؟

وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، يبقى بالإمكان استبدال لاعب في القائمة النهائية "قبل 24 ساعة كحد أقصى من موعد المباراة الأولى لفريقه".

ومع ذلك، يجب على اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي التأكد "أن الإصابة أو المرض جديين بما يكفي لمنع اللاعب" من المشاركة في البطولة.

بعد اعتماده خلال فترة تفشي فيروس كورونا، أبقي على قاعدة رفع عدد التبديلات من ثلاثة لاعبين في المباراة الى خمسة لكل منتخب في كافة المسابقات، وصولاً الى التصديق عليها نهائياً في حزيران/يونيو من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)، الوصي على قوانين اللعبة.

من ناحية أخرى، قرر "إيفاب" أن يمدد حتى آب/أغسطس 2023 الاختبارات بشأن استخدام تبديل سادس في المباراة في حالة حدوث ارتجاج مخي، تاركاً بذلك لفيفا الحفاظ على بروتوكوله التقليدي في مواجهة الصدمات في الجمجمة.

في قطر وكما في نسخة روسيا 2018، بإمكان الحكم إيقاف المباراة "لمدة تصل إلى ثلاث دقائق" في حالة الاشتباه في وجود ارتجاج مخي، ولن يسمح للاعب المعني بمواصلة المباراة إلا "بإذن طبيب المنتخب" وبعد التقييم.

التساوي بالنقاط

مسألة التساوي بالنقاط هي الشغل الشاغل في دور المجموعات فقط: إذا حصل منتخبان على نفس عدد النقاط، كيف نعرف من سيتأهل بينهما الى الدور ثمن النهائي؟

وحسب الترتيب، يجب أن ننظر الى: فارق الأهداف المسجلة والمتلقاة لكل منتخب، ثم بعدها أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف.

في حال استمرار التعادل بين منتخبين أو أكثر، يكون الترتيب على النحو التالي: النقاط التي حصل عليها المنتخب في المباريات بين المنتخبات المعنية. فارق الاهداف الناتجة عن مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين المنتخبات المعنية، وصولاً الى اللجوء لقاعدة اللعب النظيف التي تحدد على أساس البطاقات الملونة في حال استمر التعادل.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: (بطاقة صفراء 1-، بطاقة حمراء غير مباشرة (إنذاران) 3-، بطاقة حمراء مباشرة 4-، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5-).

أما في حال لم ينفع كل ذلك في كسر التعادل، فيعتمد سحب القرعة.

إذا تلقى لاعب أو مسؤول إنذارين في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه تلقائياً في المباراة التالية للمنتخب.

لكن لتجنب حرمان أي لاعب من خوض المباراة النهائية بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في البطولة في نصف النهائي، يتم تصفير عداد الانذارات بعد ربع النهائي.