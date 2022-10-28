قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



ميلانو : قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الجمعة إن من "غير المرجح" أن يلعب الدولي الفرنسي بول بوغبا مرة أخرى مع "السيدة العجوز" قبل مونديال قطر 2022.

ولم يرتدِ لاعب منتخب "الديوك" قميص يوفنتوس بسبب إصابة في ركبته وذلك منذ عودته إلى "سيري أ" هذا الصيف، في حين لم يتبقَ أمام فريقه سوى خمس مباريات قبل العرس الكروي العالمي في قطر المقرر اقامته من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر.

وأكد أليغري في مؤتمر صحافي عقده قبل مباراة فريقه أمام ليتشي السبت ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري "(فيديريكو) كييزا وبوغبا ليسا في المجموعة. لا توجد فرصة لأن يكونا ضمن قائمة الأربعاء (ضد باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا) وهناك نسبة 99 بالمئة ألا يكونا متاحيَن أمام إنتر (الأحد 6 تشرين الثاني/نوفمبر في المرحلة 13)".

وتابع "اذا عادا، وهو أمر غير مرجح، سيكونان متاحين ضد فيرونا ولاتسيو (المرحلتان 14 و15). لكن هذا غير مرجح".

ولم يتم تحديد موعد لاستئناف نشاط لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي بطل العالم والذي يستهل الدفاع عن لقبه في قطر أمام أستراليا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان ديدييه ديشان مدرب "الديوك" صرّح لوكالة فرانس برس الثلاثاء "الشيء الوحيد المؤكد هو أنني لن استدعي لاعبا غير قادر على اللعب في بداية المسابقة"، آملاً في أن يتمكن بوغبا من "اللعب قبل البطولة العالمية" لأنه "يعاني من نقص مقارنة مع الآخرين".

كما مُني المنتخب الفرنسي بنكسة أخرى، اذ تحوم الشكوك حول مدافعه الفرنسي رافايل فاران الذي أصيب في فخذه وبدوره لن يخوض أي مباراة مع فريقه مانشستر يونايتد الانكليزي قبل انطلاق المونديال، حسب ما أعلن مدربه الهولندي إريك تن هاغ الأربعاء.