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روما: عاود لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا "جزئياً" التمارين الجماعية مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل أسابيع معدودة على انطلاق مونديال قطر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلن عملاق تورينو الثلاثاء.

وأفاد يوفنتوس أن بوغبا الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ عودته الى "السيدة العجوز" هذا الصيف قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي في صفقة انتقال حر، عمل "بشكل جزئي مع الفريق".

وشارك بوغبا في تمارين الجري بدون الكرة، ثم عمل على تبادل الكرة مع جميع زملائه، بما في ذلك المتعافي الآخر فيديريكو كييزا الذي غاب عن الفريق منذ مطلع العام، وفقاً لصور بثها تلفزيون النادي.

ولم يحدد يوفنتوس حتى الآن أي موعد لعودة الفرنسي البالغ 29 عاماً والفائز بلقب مونديال 2018 مع منتخب بلاده، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تحدثت عن إمكانية رؤيته في الملعب مرة أخرى قرب نهاية الشهر الحالي أو بداية تشرين الثاني/نوفمبر، وقد يحصل ذلك في المباراة المصيرية ضد باريس سان جرمان الفرنسي في الثاني من الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تمكن بوغبا من العودة الى المباريات في أوائل الشهر المقبل، سيعزز فرصه بالتواجد مع المنتخب الفرنسي خلال حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

وسيُعلن مدرب فرنسا ديدييه ديشامب الذي خسر بشكل شبه مؤكد خدمات لاعب وسط تشلسي الإنكليزي نغولو كونتي بسبب الإصابة، عن تشكيلته للنهائيات في 9 تشرين الثاني/نوفمبر على أن تكون المباراة الأولى في 22 منه ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الثلاثين منه.

ووجد بوغبا نفسه مجبراً على إجراء الجراحة من أجل إزالة الغضروف في ركبته اليمنى بعدما رفض اللجوء اليها مطلع آب/أغسطس الماضي، مفضلاً العلاج المحافظ من دون أن يعطي ذلك النتيجة المرجوة.

تفاقم إصابته

وفي تصريح لصحيفة "توتوسبورت"، كشف البروفسور روبرتو روسي، كبير الأطباء في مستشفى موريتسيانو في تورينو، أن تفاقم إصابة بطل مونديال 2018 أجبرته على إجراء التدخل الجراحي، مضيفاً "إصابة الغضروف المفصلي (الجانبي) قد ساءت، وعندما حاول اللاعب إجبار نفسه على الركض، أصيب بانسداد في مفصل الركبة".

وأفاد البروفيسور روسي أن بوغبا كان قد استشار اثنين من المتخصصين بعد إصابته في نهاية تموز/يوليو ونصحاه بـ"التدخل الجراحي"، وهو خيار استبعده اللاعب خشية أن يهدد ذلك مشاركته مع بلاده في مونديال قطر.

وبدأ الفرنسي رحلة التعافي و"بالاتفاق مع أطباء يوفنتوس، حددنا وقتاً ضرورياً مدته ثمانية أسابيع حتى يتمكن بوغبا من الانضمام الى الفريق واستئناف التدريب الجماعي" وفق ما أفاد في حينها البروفسور روسي، مضيفاً "هذا هو الإطار الزمني المقدر، ثم يتعين علينا تقييم الظروف وتجاوبه" عندما يبدأ التمارين الجدية.