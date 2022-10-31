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ميلانو: تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم حامل لقب نسخة روسيا 2018 ضربة موجعة جديدة بإعلان لاعب وسطه ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا انسحابه من نسخة قطر 2022 بسبب الإصابة.

وقالت رافاييلا بيمنتا محامية ووكيلة أعمال بوغبا في بيان "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت بالأمس (الأحد) واليوم (الاثنين)، من المؤلم جدا الإبلاغ عن أن بول بوغبا لا يزال بحاجة التعافي بعد العملية الجراحة (في الركبة في بداية أيلول/سبتمبر). لهذا السبب، لا يمكن لبول الالتحاق (...) بصفوف المنتخب الفرنسي في قطر".

وكان بوغبا الذي ساهم في اللقب عام 2018، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في أوائل أيلول/سبتمبر، واستأنف التدريبات الجماعية مع يوفنتوس في الأيام الأخيرة، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة الأحد ستؤخر شفاءه، وبالتالي ستصعب إمكانية اختياره في القائمة النهائية التي سيعلنها المدرب ديدييه ديشان في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر افمقبل.

وكانت الاختبارات التي خضع لها بوغبا في تورينو ثم بيتسبرغ (الولايات المتحدة) أكدت استحالة مشاركة بوغبا في العرس العالمي الذي يبدأ في 20 تشرين لاثاني/نوفمبر.

ثاني ضربة موجعة

وبات بوغبا ثاني ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي في خط الوسط بعد نجم تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي الذي أعلن سابقا انسحابه للسبب ذاته.

واضافت بيمنتا في البيان: "إذا كان التمنيات بعيدة المنال يمكن أن تغيِّر الأمور، للعب بول غدًا. لكن ما يغير الأشياء هو العمل الجاد والمرونة والانضباط، وهي الأشياء الوحيدة التي يفكر بها حاليًا في هذه الأوقات العصيبة".

وتابعت "بول سيواصل بذل قصارى جهده للعودة إلى الملاعب من أجل الجماهير وفريقه في أسرع وقت ممكن".

ولم يلعب بوغبا (29 عاما) أي مباراة رسمية منذ نيسان/أبريل الماضي. كان يمني النفس في أن يساعده رحيله هذا الصيف من مانشستر يونايتد الإنكليزي وعودته إلى يوفنتوس في إعادة إطلاق مسيرته الاحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم مباشرة.