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الرياض: طمأن المدرب الفرنسي هيرفيه رونار جماهير المنتخب السعودي لكرة القدم حول جاهزية لاعبيه المصابين قبل أقل من شهر على المشاركة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، معبّراً عن دعمه للحارس فوز القرني الذي ترك معسكر "الصقور الخضر" بسبب إصابة في ركبته.

وقال رونار الثلاثاء في مقطع فيديو على حساب المنتخب السعودي في تويتر "لدينا أخبار جيدة عن اللاعبين المصابين والذين لم يتدربوا مع الفريق.. عاد سالم الدوسري أمس للمشاركة في التدريبات، إلى جانب سلمان الفرج منذ الأسبوع الماضي. عاد سامي النجعي أيضاً وعبدالله مادو. هذه أخبار جيدة بالنسبة لنا".

أردف رونار (54 عاماً) الذي يشرف على السعودية منذ 2019 "ما زلنا ننتظر أخباراً جيدة خلال الأيام المقبلة عن اللاعبين الذين يواصلون برامجهم التأهيلية".

وكانت السعودية تغلبت على مقدونيا الشمالية 1 صفر السبت في ابوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من برنامجها الاعدادي للمونديال، بهدف العائد من الإصابة صالح الشهري.

شرح رونار وضع مصابيه "آمل في ان يكون ياسر الشهراني وسلطان الغنام وناصر الدوسري وأحمد شراحيلي قادرين على العودة للتدريبات، خلال أسبوع أو على الأكثر عشرة أيام".

تابع المدرب الذي قاد منتخبي زامبيا وساحل العاج إلى لقب كأس أمم إفريقيا في 2012 و2015 "يخضع سلطان الغنام وناصر الدوسري لبرنامج تأهيلي في مركز سبيتار بالدوحة ونتمنى أن نراهم في أقرب وقت".

"خبر سيئ"

وعبّر رونار عن حزنه لإصابة حارس نادي الشباب فواز القرني "للأسف الشديد لدينا خبر وحيد سيئ هو مغادرة فواز القرني لمعسكر المنتخب، لأن الإصابة منعته من الاستمرار معنا. قلوبنا معه لانه عنصر مهم وسيبقى جزءا من هذه المجموعة".

وكان رونار خاض لقاء مقدونيا الشمالية بتشكيلتين، الأولى لستين دقيقة والثانية في آخر نصف ساعة.

تطرّق للمباراة التالية ضد ألبانيا الأربعاء "ستكون بنفس الطريقة لكن بتشكيلة معكوسة. من المهم راهناً أن نهتم بلياقتنا وعدم حدوث اية إصابات".

ويخوض الأخضر في معسكره ثلاث مباريات إضافية ضد هندوراس (30 تشرين الاول/اكتوبر) وايسلندا (6 تشرين الثاني/نوفمبر) وبنما (10 تشرين الثاني/نوفمبر).

ولي العهد يطالب اللاعبين بالاستمتاع

وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا. وحققت في مشاركتها الأولى عام 1994 أفضل نتيجة ببلوغها دور الـ16.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل لاعبي ومسؤولي المنتخب وطالبهم بالاستمتاع في المباريات الثلاث "مجموعتنا صعبة في كأس العالم، لا أحد يتوقع منا التعادل او الفوز. إبقوا مرتاحين، إلعبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة. مجموعة صعبة فيها اقوى فرق العالم. لا أحداً يتوقع منكم الفوز او التعادل".