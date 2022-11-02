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باريس : ودّع الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثًا عالميًا، دورة باريس بيرسي للماسترز من مباراته الاولى في الدور الثاني بسقوطه الاربعاء أمام الاسترالي أليكس دي مينور الخامس والعشرين 6 4، 2 6، 7 5.

وأنقذ مدفيديف ثلاث فرص لخسارة المباراة، إلا أنه سقط عند الرابعة بخطأ مزدوج عند إرساله بعد ساعتين و45 دقيقة، ليتعرض للخسارة الاولى أمام الاسترالي في خامس لقاء بينهما.

وضرب دي منيور الذي حقق فوزه الاولى في مسيرته على أحد المصنفين الخمسة الاوائل موعدًا مع الاميركي فرانسيس تيافو الفائز 6 3، 7 5 على البريطاني جاك درايبر.

وكان يأمل مدفيديف، المصنف أول عالميًا سابقًا، في تحقيق لقبه الثالث هذا العام بعد دورتي أكابولكو المكسيكية وفيينا النمسوية التي تُوج بها قبل التوجه الى العاصمة الفرنسية.

وأنقذ مدفيديف، حامل اللقب في باريس عام 2020، نقطتين لخسارة المباراة في الشوط العاشر من المجموعة الحاسمة على إرساله، أولا عندما كان متأخرًا 5 4 و40 30 والثانية عندما كانت الافضلية للاسترالي وأوقف الروسي اللعب للمطالبة بالإعادة عبر تقنية عين الصقر مشيرًا الى أن دي مينور وضع الكرة في خارج الخط، ولحسن حظه القرار كان في صالحه ليعادل الارقام قبل أن يفوز خصمه بشوط إرساله تاليًا.

في الشوط الثاني عشر الذي كان مدفيديف مطالبًا بالفوز به وأخذ المجموعة الى شوط كسر التعادل، ارتكب خطأ مزدوجًا ليتقدم خصمه 40 15، قلّص الفارق الى 40 30 قبل أن يرتكب خطأ مزدوجًا آخر ليخسر ويعبّر عن غضبه بتحطيم مضربه.

يعفى المصنفون الثمانية الاوائل في دورات الماسترز من الدور الاول.

في المقابل، بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس عالميًا الدور ثمن النهائي بفوزه 6 3، 6 4 على البريطاني دانيال إيفانز ليضرب موعدًا مع البريطاني كاميرون نوري أو الفرنسي كورنتان موتيه اللذين يتواجهان لاحقًا.

وتبقى أفضل نتيجة لليوناني في باريس بلوغه ربع نهائي العام 2019 عندما خسر ضد الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب ست مرات (رقم قياسي).

ورغم أن تسيتسيباس حقق لقب دورة مونتي كارلو للماسترز هذا العام بالاضافة الى دورة مايوركا، إلا أنه مني بخمس هزائم في المباريات النهائية، بينها اثنتين في الماسترز في سينسيناتي وروما.

كما تغلب الايطالي لورنتسو موزيتي على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6 4، 6 2 ليواجه في ثمن النهائي النروجي كاسبر رود الرابع عالميًا الفائز الثلاثاء على الفرنسي ريشار غاسكيه.