قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



باريس : انسحب الاسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميًا، خلال مباراته في الدور ربع النهائي من دورة باريس بيرسي للماسترز في كرة المضرب بداعي الاصابة، بعد تأخره 6 3، 6 6 ضد الدنماركي الشاب هولغر رونه الجمعة.

وقرر بطل الولايات المتحدة المفتوحة الانسحاب في وقت باكر من شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية (متأخر 3 1) بعد خسارته الاولى، بعد أن تلقى وقتًا مستقطعًا طبيًا لعلاج آلام في منطقة البطن في وقت سابق من المواجهة.

ويأمل ألكاراس في ألا تحرمه الاصابة من المشاركة في دورة "ايه تي بي" الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام التي تنطلق في تورينو في 13 الشهر الحالي.

وكان ألكاراس (19 عامًا) سيضمن البقاء في صدارة التصنيف العالمي الذي اعتلاه بعد تتويجه بفلاشينغ ميدوز في ايلول/سبتمبر الماضي ليصبح بعمر التاسعة عشرة اصغر لاعب يحقق هذا الانجاز، حتى نهاية هذا العام في حال تتويجه باللقب في باريس.

يذكر أن افضل نتيجة حققها ألكاراس منذ تتويجه في نيويورك، كانت بلوغه نصف نهائي دورة بازل السويسرية الاسبوع الماضي.

وكان يأمل في إضافة لقب ثالث في الماسترز بعد مدريد وميامي اللذين حققهما هذا العام بالاضافة الى لقبي دورتي برشلونة وريو دي جانيرو.

وبلغ رونه (19 عامًا) المصنف 18 الذي يقدم مستويات مميزة هذا العام بتتويجه بدورتي ستوكهولم وميونيخ الدور نصف النهائي لمواجهة الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم الثامن عالميًا الفائز على الاميركي فرانسيس تيافو 6 1، 6 4.

ويمر الكندي بفترة مذهلة بعد أن حقق ثلاثة ألقاب في غضون ثلاثة أسابيع قبل التوجه الى العاصمة الفرنسية.

وحقق صاحب الـ22 عامًا انتصاره السادس عشر تواليًا ليبلغ الدور نصف النهائي في دورة ماسترز للمرة الثانية في مسيرته بعد ميامي 2019.