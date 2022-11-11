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دكار: أدرج المدرّب السنغالي أليو سيسيه اسم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أفضل لاعب أفريقي ووصيف الكرة الذهبية ساديو مانيه، في قائمة "أسود تيرانغا" التي ستخوض غمار مونديال قطر 2022، رغم إصابته التي تقوّض فرصه باللعب.

وقال سيسيه الذي جدد عقده مع المنتخب حتى العام 2024 لصحافيين إنه يأمل في أن تتحسن حالة مانيه في غضون أسابيع قليلة، معرباً عن أنه "متفائل" لأن الإصابة لا تتطلب إجراء جراحة.

وأضاف المدرّب "فضلت إبقاءه في المجموعة (...) ساديو مانيه لاعب مهم في فريقنا، من المهم الاستمرار في متابعة إصابته، على أمل أن يحدث تطور في غضون أسبوعين أو ثلاثة. لكننا متفائلون حقاً".

وتابع "سنمنح أنفسنا كل الوسائل اللازمة لنتمكن من استعادة ساديو مانيه".

إصابة مانيه

وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) الثلاثاء.

وعلى الفور، شعر الدولي السنغالي بالألم وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب. بعد تدخل الأطباء البافاريين، حاول مانيه إكمال اللعب لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان ناغلسمان بأنه لا يستطيع الاستمرار، ليحل محله الألماني الدولي لوروا سانيه.

وبالتالي، سيغيب مانيه عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني.

ويذكر أن مانيه كان ضمن تشكيلة السنغال التي توجت بكأس الأمم الافريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في التاريخ.