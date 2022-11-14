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لندن: انتقد لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي، البرتغالي برونو فرنانديش قرار منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 قبل حوالى اسبوع على انطلاق الحدث العالمي.

وشارك الدولي البرتغالي (28 عامًا) في المباراة الاخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز قبل فترة التوقف التي ستصل الى مدة ستة أسابيع، حيث فاز يونايتد 2-1 خارج ملعبه على فولهام الأحد.

وأدى منح تنظيم كأس العالم لقطر إلى إعادة تنظيم غير مسبوقة للروزنامة الكروية حول العالم، وذلك مع اضطرار المنظمين لاقامة الحدث على مشارف الشتاء تجنباً للحرارة المرتفعة خلال الصيف في الدولة الخليجية.

وقال فرنانديش لشبكة سكاي سبورتس "كأس العالم في هذه الفترة ليست الوقت المثالي للعبها، للجميع - الأطفال في المدارس فيما الناس يعملون".

واضاف "لقد رأينا المناطق المحيطة خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، والأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء تشييد الملاعب. لسنا سعداء بذلك".

وأضاف "نريد أن تكون كرة القدم للجميع، وجعل الجميع معنيا ومنخرطا في المونديال".