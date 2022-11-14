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نيقوسيا: المنتخب السعودي، هو أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم الى جانب المغرب وتونس. وهو يسعى في مونديال قطر الى تخطي دور المجموعات مجدداً، بعد انجاز مشاركته الأولى في 1994.

يخوض الأخضر المونديال مرة سادسة، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في بلوغ العرس الكروي في أربع نسخ تواليًا بين 1994 و2006.

لكن القرعة أوقعته هذا العام في المجموعة الخامسة الصعبة الى جانب الارجنتين بطلة العالم مرتين ونجمها ليونيل ميسي، بالإضافة الى المكسيك وبولندا.

المنتخب السعودي، هو أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم الى جانب المغرب وتونس. وهو يسعى في مونديال قطر الى تخطي دور المجموعات مجدداً، بعد انجاز مشاركته الأولى في 1994.

في مشاركته الأولى في الولايات المتحدة، لم يحقق فقط إنجاز تأهله الى الدور الثاني من أول محاولة، بل أتى ذلك عبر هدف تاريخي لسعيد العويران على طريقة مارادونا ضد بلجيكا (1 صفر) في المباراة الأخيرة من الدور الأول، بعد خسارة افتتاحية أمام هولندا وفوز على المغرب (2 1) في أول لقاء بين منتخبين عربيين في تاريخ المونديال.

سار العويران بالكرة من قبل خط منتصف الملعب وشق طريقه متخلصًا من خمسة لاعبين وأودع الكرة في شباك الحارس ميشال برودوم في الدقيقة الخامسة، مسجلا أحد أجمل الأهداف في النهائيات. شُبه بهدف الأرجنتيني دييغو مارادونا في ربع نهائي كأس العالم 1986 ضد إنكلترا.

بلغت السعودية دور الـ16 حيث قابلت السويد وخسرت أمامها 1 3.

انتكاسة 2002

بعد إنجاز 1994، خرج المنتخب من الدور الأول في جميع النهائيات التي شاركوا بها بين 1998 و2006 ومن ثم في روسيا 2018، بعد عودتهم الى البطولة عقب غيابهم عن نهائيات جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

في 1998، خسرت برباعية نظيفة أمام صاحبة الأرض فرنسا في الدور الأول، عندما طُرد النجم الفرنسي زين الدين زيدان بعد أن دهس على ظهر القائد فؤاد أنور إثر تدخل الأخير لمحاولة قطع الكرة.

وبعد خسارته أمام ألمانيا، اشتكى الحارس محمد الدعيع من الإضاءة في ملعب سابورو معتبرًا أنها حجبت رؤيته للكرة، وقال في مقابلة أخيراً مع شركة الرياضة السعودية "عندما ترفع رأسك لم تكن قادرًا على الرؤية بسبب النور، مستحيل، الملعب مغطى. أنا أمتاز في الكرات العرضية، لم أستطع الارتقاء لها، ما إن ترتفع الكرة، تدخل في النور".

التركيز على الدفاع

أما لاعب الوسط محمد نور الذي كان حاضرًا أيضًا في تلك المباراة، فشدد على أهمية العامل النفسي "لكيفية التخلص من الرهبة وكيفية مجاراة لاعبي الفرق الأجنبية في الملعب".

الدوري السعودي

توقف الدوري السعودي باكرًا إفساحًا للمجال للمدرب الفرنسي هيرفيه رونار لإقامة معسكرات تدريبية للمنتخب وخوض مباريات ودية. وفي حين انتقد البعض هذا القرار معتبرين أن من شأنه أن يبعد اللاعبين عن التنافسية في حين أن غالبية الدوريات في العالم مستمرة، رأى البعض الآخر أهمية ذلك.

يقول مقبل الزبني مدير التحرير في صحيفة الرياضية السعودية لفرانس برس "التوقف كان ضروريًا، رونار لديه تصوّر معيّن وهذا التصور لن ينجح لو استمر الدوري. من خلال مباراة الإكوادور، أوضح أنه يريد أن يلعب بطريقة تميل للدفاع أكثر، خاصة أمام الأرجنتين في البداية".

تابع "معظم اللاعبين يلعبون في الهلال والنصر والشباب والاتحاد، وهي فرق تلعب بطريقه هجومية، والمدرب لا ينوي اللعب بطريقة هجومية، إضافة لأن وجود ثمانية لاعبين أجانب في كل فريق يضعف فرص اللاعبين السعوديين في المشاركة، بالتالي المدرب كان يريد أن يقضي وقتا أطول معهم"، مؤكدًا أن "الرهان دائمًا على سالم الدوسري".

في أول مونديال في الشرق الأوسط وفي دولة عربية، ومؤازرة جماهيرية من المتوقع أن تكون ضخمة من الدولة الخليجية المجاورة، سيحرص المنتخب السعودي على تقديم أداء لافت على غرار الذي ظهر به في التصفيات عندما تصدر مجموعته في الدور الأخير.