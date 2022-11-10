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إيلاف: أحيت الفنانة السعودية داليا مبارك حفلاً ضخماً أقيم في المملكة العربية السعودية بمناسبة إختتام دورة "الألعاب السعودية" في الرياض، بعدما كانت قد شاركت بالحملة الإعلانية لهذه الفعالية المنتظرة.

قدمت داليا أغنية موحدة جمعتها مع الفنانين بدر الشعيبي، زينة عماد، و عايض يوسف بعنوان "بيننا أبطال".

كما وتألقت بأغنية "ترا حقي" التي بدا تفاعل الجمهور واضحاً معها، ومن ثم قدمت أغنية "ممكن" التي أشعلت بها حماس الجمهور في الحفل المكتمل العدد.

وظهرت دليا بإطلالة ملفتة من تنسيق خليل الزين.

وعلى صعيد آخر تستعد المغنية السعودية للمشاركة بحفل اليوم الوطني في دولة الإمارات العربية في الثاني من ديسمبر إلى جانب الفنان عيضه المنهالي.