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الجزائر: استهل المنتخب الجزائري المضيف منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين بفوزه في المباراة الافتتاحية على ليبيا 1-صفر الجمعة بفضل ركلة جزاء في الشوط الثاني سددها أيمن محيوس.

وسجل المهاجم الوحيد في التشكيلة الأساسية هدف الفوز في الدقيقة 57 بعد تمريرة عرضية ضعيفة أدت إلى تعرضه لعرقلة من قبل الحارس معاذ اللافي.

واحتشد 40 ألف متفرج في ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر، تقدمهم رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ورئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو ونظيره الإفريقي باتريس موتسيبي.

وتصدر المنتخب الجزائري برصيد 3 نقاط المجموعة الاولى التي تضم إلى جانب ليبيا متذيلة الترتيب من دون نقاط، كلا من إثيوبيا وموزامبيق.

وتسعى الجزائر للفوز بهذه البطولة المخصصة للاعبين المحليين لأول مرة بعد احتلت المركز الرابع في مشاركة سابقة قبل 12 عاماً.

ويشارك 17 منتخباً في البطولة التي تقام في الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني/يناير الحالي والرابع من شباط/فبراير المقبل. ونظمت البطولة لأول مرة في 2009 وفازت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساحل العاج.

واعلن المنتخب المغربي غيابه عن البطولة على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة بين الرباط والجزائر والتي أدت إلى إغلاق الأخيرة مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.