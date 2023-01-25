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بغداد: يستانف الدوري العراقي لكرة القدم غدا الخميس بإقامة المرحلة الثالثة عشرة بعد توقف دام اكثر من ثلاثين يوما لاستضافة مدينة البصرة خليجي 25 التي توج العراق بلقبها للمرة الرابعة في تاريخه.

وتقام الخميس خمس مباريات يلتقي فيها القاسم مع الحدود، والنجف مع دهوك، والنفط مع الصناعة، ونفط ميسان مع كربلاء، والكهرباء مع الزوراء.

وتقام اربع مباريات الجمعة اذ يلتقي الديوانية مع زاخو، واربيل على ملعبه امام نفط البصرة، ويحل الكرخ ضيفا على نفط الوسط، ويتقابل القوة الجوية المتصدر مع الطلبة في قمة المرحلة التي تختتم السبت بمواجهة نوروز والشرطة.

وهنا البرنامج(حسب توقيت غرينيتش):

الخميس:

(11:00) القاسم - الحدود

النجف - دهوك

النفط - الصناعة

نفط ميسان - كربلاء

(13:30) الكهرباء - الزوراء

الجمعة:

(11:00) الديوانية - زاخو

(13:30) اربيل - نفط البصرة

(16:00) نفط الوسط - الكرخ

(16:30) القوة الجوية - الطلبة

السبت:

نوروز - الشرطة