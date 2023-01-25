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إيلاف من بيروت: قبل ثلاث سنوات، أوشك العراق أن يطرد القوات الأميركية التي ساعدت في طرد تنظيم الدولة الإسلامية من البلاد. ففي يناير 2020، بلغت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ذروتها باغتيال قائد عسكري إيراني سيئ السمعة وهجوم صاروخي بالستي انتقامي على القوات الأميركية في العراق، والبرلمان العراقي، وبدعم من رئيس الوزراء المؤقت آنذاك، اتخذ تصويتًا رمزيًا لطرد القوات الأجنبية.

كان المشهد في بغداد، وفقًا لمسؤولين أميركيين سابقين، حالة من هرج ومرج. قال جوناثان لورد، مسؤول دفاعي أميركي سابق ومساعد في الكونغرس يشغل الآن منصب مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد (CNAS)، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "كان هناك قدر هائل من الإكراه لدفع هذا التصويت إلى النهاية".

لكن الوجود الأميركي الذي كان معلقًا بخيط رفيع في العراق قبل الوباء، بدعوة ضعيفة من حكومة بغداد، يبدو الآن أنه سيبقى هناك، إلى أجل غير مسمى، بعد أن قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الغربية الأسبوع الماضي، لصحيفة وول ستريت جورنال إنه يريد 2000 جندي أميركي في البلاد، والذين يدربون القوات العراقية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مستمرون في أداء عملهم في المستقبل المنظور. أضاف: "نعتقد أننا بحاجة إلى القوات الأجنبية، فالقضاء على داعش يحتاج إلى مزيد من الوقت".

على الرغم من أن دعم السوداني العلني لمهمة الولايات المتحدة - والذي أصبح محدودًا بشكل متزايد منذ أن أعلن العراق هزيمة الخلافة المادية للدولة الإسلامية في أواخر عام 2017 وسحب القوات المقاتلة - يبدو وكأنه تحول مفاجئ في المد في بغداد، إلا أنه يعكس تحركًا ثابتًا نحو واشنطن في السنوات الأخيرة.

خلف أبواب مغلقة

قال مسؤولون أميركيون سابقون لمجلة "فورين بوليسي" إن رؤساء الوزراء العراقيين أعربوا عن دعمهم الشديد للمهمة العسكرية الأميركية خلف أبواب مغلقة، ويعود تاريخها إلى عادل عبد المهدي، الذي كان على رأس الحكومة في العراق خلال فترات المد والجزر بين القوات الأميركية والقوات المدعومة من إيران.

قال مسؤول كبير سابق في إدارة دونالد ترمب: "في كل مرة، كان الأمر: نحن ندعمكم بنسبة 100 في المئة، ونريد وجود قوات أميركية هنا، لضمان استمرار هزيمة داعش ولكن أيضًا لمواجهة النفوذ الإيراني". تحدث هذا المسؤول إلى "فورين بوليسي" بشرط عدم الكشف عن هويته للتحدث صراحة عن المحادثات المغلقة. أضاف: "لكن بعد ذلك عندما تفتح الأبواب، هناك تعديل لهذه الأشياء، أليس كذلك؟ لأنه يتعين عليهم التعامل مع تاريخهم الخاص".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عززت فيه وزارة الدفاع الأميركية وتيرة غارات القتل أو الأسر ضد كبار عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر. كانت الولايات المتحدة قلقة بشكل متزايد بشأن التطرف الذي يتسرب من الدولة التي مزقتها الحرب إلى الدول الأخرى المعرضة للخطر، حيث انتشر تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق في عام 2014.

وقال السوداني للصحيفة إنه قلق بشكل خاص بشأن احتمال وقوع هذا الإرهابي. مجموعة تتوغل عائدة إلى العراق من خلال خلاياها في سوريا. ولا يزال لدى الجماعة تحصينات في محافظة الأنبار الغربية، وأظهرت بوادر القوة في الشمال، وأعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات الأخيرة بالقرب من بغداد.

على الرغم من أنه يواجه ضغوطًا من المتشددين الشيعة، مثل أنصار رجل الدين مقتدى الصدر، فإن السوداني الذي أيدته الفصائل الموالية لإيران في البرلمان العراقي المعروف باسم الإطار التنسيقي بدأ في استخدام قوات النخبة لمكافحة الإرهاب لقمع تهريب العملات إلى إيران، وهي خطوة أخرى من المرجح أن ترضي صانعي السياسة في واشنطن.

عليهم أن يوازنوا

قال المسؤول الكبير السابق في إدارة ترمب: "عليهم أن يوازنوا، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى الدعم المستمر من الولايات المتحدة. بالنسبة للجزء الأكبر. نحن لا نحاول التلاعب بنظامهم السياسي أو لدينا ولاءات مختلفة لميليشياتهم وجيشهم. نحن في الأساس هناك فقط لجعلهم أكثر قدرة حتى لا يعود العدو المشترك لداعش".

كان احتمال دخول المزيد من المساعدات الأميركية والتدفقات المالية التجارية إلى البلاد، وإقامة علاقة أكثر انسجامًا شبيهة بعلاقات واشنطن بدول الخليج، دافعًا رئيسيًا لتغيير العلاقة. لكن، حتى في الوقت الذي يبدو فيه أن تصريح السوداني يترك المهمة العسكرية الأميركية، التي تم تقويضها بسبب السياسات الهشة التي لم تزد سوءًا إلا باغتيال سليماني، في أفضل أوضاعها منذ سنوات، فإن الخبراء قلقون من عدم الاهتمام بالعلاقة الأميركية العراقية في الداخل. إدارة بايدن تترك البنتاغون غير مستعد لاستغلال اللحظة.

يمكن الأمر أن يتغير. وذكرت الصحيفة أن السوداني يعتزم إرسال وفد إلى واشنطن في فبراير في محاولة لتمهيد الطريق للقاء بايدن في وقت لاحق من هذا العام. وفي أعقاب تصريحات السوداني، أعلنت ميليشيا تطلق على نفسها اسم فصيل المقاومة الدولية مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة زرعت على جانب الطريق على قافلة أميركية كانت تسير بالقرب من بغداد.

كان تصريح [السوداني] مثيرًا للجدل. قال لورد من مركز الأمن الأميركي الجديد: "إنه بالفعل يرسم الكثير من صرير الأسنان في الفضاء السياسي في العراق. أعتقد أن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى سنتكوم هي أنه لا يوجد على ما يبدو أي تخطيط أو رؤية حول الشكل الذي يبدو عليه مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق".