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برلين : ترجم لاعب الوسط التونسي عيسى العيدوني تألقه في مونديال قطر بانتقاله إلى الدوري الألماني لكرة القدم، مع إعلان وصيف الدوري راهناً أونيون برلين ضمه إلى صفوفه الجمعة.

وكان لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 26 عاماً يحمل ألوان نادي فيرينتسفاروش المجري منذ عام 2020، محرزاً في صفوفه لقب الدوري المحلي مرتين.

وقال اللاعب الذي خاض 28 مباراة دولية والقادم بصفقة ناهزت 4 ملايين يورو حسب تقارير صحافية، لموقع النادي الرسمي "حلم أي لاعب الاحتراف في أحد افضل الدوريات في العالم. سعيد لقدرتي على اثبات نفسي في البوندسليغا".

وأضاف اللاعب "الحديد" المولود من أب جزائري وأم تونسية "من كل ما رأيته وسمعته حتى الآن، أونيون برلين ناد ودي، لكن أيضاً شغوف وطموح. أنا مقتنع بتأقلمي هنا وسأقدّم كل شيء لانجح مع أونيون".

بدوره، علّق أوليفر روهنرت مدير الكرة في أونيون برلين الذي يبتعد بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر "نعرف قدرات عيسى منذ بعض الوقت. قدرته على اللعب بين المنطقتين، قوته وفهمه للعبة ستساعدنا لرفع نوعية لعبنا".

ونشأ العيدوني الذي يحمل ألوان منتخب تونس منذ آذار/مارس 2021، في ضاحية مونفيرمي شرق العاصمة الفرنسية باريس.

ترك باريس في سن صغيرة وشق طريقه مع الفئات العمرية لفريق أنجيه الذي أعاره لعدة اندية في الدرجات الدنيا، قبل انتقاله إلى فولونتاري الروماني في 2018 حيث أمضى موسمين فارضاً نفسه في خط الوسط.

لفت هناك أنظار فيرينتسفاروش العريق الذي ضمه واصبح في صفوفه لاعباً هاماً اكتسب خبرة الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.