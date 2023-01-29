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Girona (إسبانيا): قد يغيب الفرنسي عثمان ديمبيليه جناح برشلونة، متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم، عن مباراة فريقه في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد مانشستر يونايتد الانكليزي، بعد تعرّضه لإصابة في عضلات الفخذ خلال ديربي كاتالونيا أمام جيرونا السبت.

واستُبدل ديمبيليه بعد 25 دقيقة من صافرة بداية المباراة التي انتهت بفوز البلاوغرانا على الجار جيرونا 1 صفر ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من "لا ليغا" وابتعاده بفارق 6 نقاط عن غريمه مطارده المباشر ريال مدريد.

وفي حين أكد النادي الكاتالوني في بيان لاحقاً السبت اصابة لاعبه بالعضلة المستقيمة لفخذه الايسر من دون تحديد مدة تعافيه، اشارت تقارير في إسبانيا إلى أنه قد يغيب عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويستقبل برشلونة على ملعبه في "كامب نو" مانشستر يونايتد في 16 شباط/فبراير المقبل ويحل ضيفاً عليه بعد أسبوع إياباً، بعد مباريات الدوري ضد ريال بيتيس وإشبيلية وفياريال، وقبل نصف نهائي كأس الملك الأسبوع المقبل.

ويمرّ ديمبيليه البالغ 25 عاماً، بفترة رائعة في مسيرته، وهي الإصابة الأولى التي يتعرض لها منذ تولى المدرب تشافي هرنانديس مهامه الفنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.