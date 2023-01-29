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دافع يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الانجليزي، عن المستوى الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، قائلا إنه لم يصبح مديرا فنيا سيئا خلال ليلة واحدة.

ويقبع ليفربول في المركز التاسع بجدول الدوري الانجليزي الممتاز (البريميير ليغ). ويحل ضيفا الأحد، على برايتون في جولة الإعادة للمرحلة الرابعة بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وفاز ليفربول بالكأس الموسم الماضي، علاوة على كأس رابطة الأندية. وكان على بعد نقطتين فقط من الفوز بالبريميير ليغ، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب "لم أصبح مديرا فنيا سيئا بين عشية وضحاها. ربما لم أكن جيدا بنفس القدر الذي تحدث عنه المشجعون، لكني أيضا لست بنفس السوء الذي يظنه البعض".

بدأ كلوب عمله مع ليفربول عام 2015. وقبل نحو 9 أشهر، مدد عقده مع النادي حتى 2026.

وقاد كلوب ليفربول للفوز بجميع الألقاب الكبرى المتاحة مثل البريميير ليغ عام 2021، ودوري أبطال أوروبا عام 2019.

وأضاف "لقد كان العام الماضي مثيرا أكثر مما كان يمكن توقعه. فمن كان يتوقع أن نخوض 4 نهائيات؟".

وواصل "لقد كان من الواضح أن هذا الموسم سيكون مرهقا جدا. لكن بإصابات أقل كان من السهل لنا حصاد 4 أو 5 نقاط إضافية، ونحن لا نقدم موسما جيدا بعد. لكننا سنقاتل للفوز بدوري الأبطال، وعندها سيكون موسما عاديا".

وقال كلوب "تخيلوا لو تمكنا الموسم الماضي من تحقيق 4 ألقاب، ثم أودعكم قائلا: أراكم لاحقا، تخيلوا عندها رؤية وجه جديد في هذا الموقع ليقول لكم هذا الكلام، وقتها لن يصدقه أحد".

وأضاف "إنه أمر صعب. أنا أشعر بالأسف لذلك، لكننا سنمضي قدما، ونحاول بكل ما نستطيع، أن نخرج من هذه الحال، بطريقة تجعل المشجعين لا يستطيعون الانتظار للقدوم إلى الملعب".

وختم كلوب كلامه بالقول: "كيف ستتعامل وتتصرف في موقف كهذا؟. هو الأمر الذي يحدد المستقبل أيضا".