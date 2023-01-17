قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ليفربول: قال المدرب الالماني يورغن كلوب إنه لا يفكر في الرحيل عن ليفربول إلا في حال طٌلب منه ذلك، ملمحًا الى أنه يخطط لإصلاحات كبيرة خلال الصيف في تشكيلته العجوزة.

بعد أن مني بالخسارة السادسة في الدوري الانكليزي نهاية الاسبوع الماضي (3 0 ضد برايتون)، بات بطل 2020 على بُعد 10 نقاط من المركز الرابع مع انتصاف الموسم.

جدّد كلوب عقده مع ليفربول الموسم الماضي حتى 2026 وشدد على أن الاقالة فقط ستطيح به من النادي.

قال في هذا الصدد "ما لم يعلمني أحد (بالرحيل)، فلن أذهب. وهذا يعني أنه ربما تكون هناك مرحلة يتعين علينا فيها تغيير أشياء أخرى. سنرى، لكن هذا شيء للمستقبل. مثل الصيف أو ما الى هنالك. ليس الآن".

وتابع "لدي الوقت والمساحة للتفكير بذلك، علينا ان نلعب كرة القدم الآن".

لا يزال القائد جوردان هندرسون (32 عامًا) والبرازيلي فابينيو (29) والاسباني تياغو ألكانتارا (31) الاختيارات الأولى في خط الوسط الذي يعكس مستواه تقدم اللاعبين في السن، لكن كلوب نفى أنه يعوّل كثيرًا على الحرس القديم.

أكد الالماني أن "المشكلة معقدة للغاية. لديكم لاعب جيد قام بالكثير من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم في ذهنكم (تعتقدون) ربما أن الامور انتهت بالنسبة له. إذا بإمكانكم، أحضروا لاعبًا آخر ليحل مكانه، فهذا أمر منطقي. إذا لم تتمكنوا من التعاقد مع أحد فلن تتمكنوا من الاستغناء عن أحد. هذا هو الوضع".

ويلعب ليفربول الثلاثاء الدور الثالث من كأس إنكلترا ضد مضيفه ولفرهامبتون بعد أن فرض الاخير مباراة إعادة بعد التعادل 2 2 في أنفليد.