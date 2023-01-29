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ميلانو : واصل ميلان حامل اللقب نتائجه الكارثية في الآونة الاخيرة ومني بخسارة مذلة جديدة عندما سقط امام ضيفه 2 5 الاحد في المرحلة العشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وهي الخسارة المذلة الثالثة تواليا لميلان بعد الاولى امام غريمه وجاره إنتر صفر 3 في الكأس السوبر المحلية في العاصمة الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة.

كما هي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها النادي اللومباردي في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بينها خسارة امام تورينو صفر 1 بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع وهو الذي كان يمني النفس بالعودة الى سكة الانتصارات لانعاض اماله الضئيلة في الدفاع عن اللقب.

وبات ميلان مهددا بالتراجع الى المركز السادس في حال فوز لاتسيو على ضيفه فيورنتينا، وروما على مضيفه نابولي المتصدر لاحقا، علما أن الاخير يملك فرصة توسيع الفارق الى 15 نقطة عن رجال المدرب ستيفانو بيولي في حال تغلبه على فريق العاصمة والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وجاءت الخسارة قبل قمتين ساخنتين لميلان، الاولى امام جاره إنتر الاحد المقبل في الدوري، والثانية امام توتنهام الانكليزي في 14 شباط/فبراير المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا، وقبلها سيستضيف تورينو في الدوري في العاشر من الشهر المقبل.

وتقدم ساسوولو بهدفين مبكرين سجلهما الفرنسي غريغوار ديفريل (19) ودافيدي فراسيتي (21)، قبل أن يقلص الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقة 24.

وأضاف دومينيكو بيرادري الفارق الى سابق عهده في الشوط الاول بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (30)، ثم عزز الفرنسي الاخر أرمان لوريينتي بالرابع (48 من ركلة جزاء) والبرازيلي ماتيوس هنريكي بالخامس (76)، قبل أن يسجل الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني لاصحاب الارض (81).

وصعد ساسوولو الى المركز السادس عشر مؤقتا برصيد 20 نقطة.