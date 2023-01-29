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لندن: تعرض ليفربول إلى ضربة أخرى بتنازله عن لقب مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، وذلك بسقوطه القاتل أمام مضيفه برايتون 1-2 الأحد في الدور الرابع، ما يجعل مدربه الألماني يورغن كلوب في موقف لا يحسد عليه.

وكانت مسابقة الكأس تشكل الأمل الوحيد لليفربول بإحراز لقب محلي بعد خروجه من ثمن نهائي كأس الرابطة على يد مانشستر سيتي 2-3 في 22 كانون الأول/ديسمبر، وتقهقره في الدوري الممتاز في المركز التاسع بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر.

لكن وكما حصل في المرحلة العشرين من دوري هذا الموسم حين سقط على أرض برايتون بثلاثية نظيفة في 14 كانون الثاني/يناير الحالي، صُدِمَ ليفربول مجدداً وهذه المرة بهدف قاتل سجل في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي بدأه "الحمر" بشكل جيد من خلال التقدم في الدقيقة 30 عبر هارفي إليوت بعد تمريرة بينية من المصري محمد صلاح.

وعاد برايتون إلى اللقاء سريعاً بإدراكه التعادل بعد 9 دقائق عبر لويس دانك الذي وصلته الكرة من الغاني طارق لامبتي إثر ركلة ركنية (39).

وحاول ليفربول جاهداً استعادة تقدمه واستخدم كلوب كل تبديلاته الخمسة بإدخاله الأوروغوياني داروين نونييس بدلاً من إليوت أو القائد جوردن هندرسون بدلاً من الغيني نابي كيتا، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين صدمه برايتون بهدف الفوز والتأهل الى ثمن النهائي عبر الياباني كاورو ميتوما الذي وصلته الكرة إثر ركلة حرة.

وبذلك، بات أمل ليفربول بإحراز لقب هذا الموسم محصوراَ بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً إذ يتواجه في ثمن النهائي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في إعادة لنهائي الموسم الماضي حين فاز الأخير 1-صفر.