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لندن: بلغ ليستر سيتي الدور الخامس من مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم، بعد فوزه على مضيفه والسال من المستوى الرابع 1-0 السبت، كما تأهل ليدز يونايتد لهذا الدور للمرة الأولى في سبع سنوات على حساب مضيفه أكرينغتون ستانلي من المستوى الثالث 3-1.

وانتظر ليستر حتى الدقيقة 68 لتسجيل هدف الفوز عبر كيليتشي إيهياناتشو. ويُعدّ النيجيري اختصاصياً في مسابقة الكأس، لتسجيله 17 هدفاً في 23 مباراة منذ 2016، وهو الأفضل في هذا المجال خلال هذه الفترة.

في المباراة الثانية، افتتح ليدز التسجيل من مسافة بعيدة عبر جاك هاريسون (23). ضمن صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الفوز منطقيا في الشوط الثاني بعد هدفين من الإسباني جونيور فيربو (66) والكولومبي لويس سينيستيرّا (68)، قبل أن يسجّل الإيرلندي اليافع ليسلي أديكويا هدفاً شرفياً (81).

وعلى غرار ليستر، يخوض رجال المدرب الأميركي جيسي مارش معركة للصمود في البرميرليغ هذا الموسم، إذ يحتلون المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط عن متذيل الترتيب ساوثمبتون.

وانضم ليستر وليدز إلى مانشستر سيتي الذي افتتح لائحة المتأهلين إلى الدور الخامس بفوزه الهام على متصدر الدوري أرسنال 1-0 الجمعة.

وسيكون بمقدور قائد المنتخب هاري كاين الانفراد بالرقم القياسي لهدافي توتنهام عندما يتواجه مع مضيفه بريستون نورث اند (2) في وقت لاحق. أما مانشستر يونايتد، فيستقبل ريدينغ (2).

ويحمل أرسنال الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (14)، أمام مانشستر يونايتد (12) وكل من تشلسي وليفربول وتوتنهام (8)، فيما توج ليفربول بلقب النسخة الأخيرة على حساب تشلسي بركلات الترجيح.