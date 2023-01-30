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ملبورن: قال لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة الجديد الاثنين إنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون شهر لكنه "غير متأكد" من مدى سرعة شفاء إصابته في الفخذ.

وكشف الصربي أيضًا أنه لم يكن لديه الوقت للاحتفال بشكل مناسب بفوزه بلقب ملبورن العاشر في مسيرته الاحترافية ومعادلته الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام للإسباني رافايل نادال (22 لقباً)، واستعادته صدارة التصنيف العالمي.

وخاض ديوكوفيتش (35 عاما) مبارياته في البطولة الاسترالية مصابا في فخذه الايسر.

خلال استعراضه كأس نورمان بروكس حول حدائق مقر الحكومة في ملبورن الاثنين لالتقاط صور فوتوغرافية، أوضح في معرض رده على سؤال لوكالة فرانس برس حول حالة فخذه ومتى سيعود الى اللعب: "لست متأكدًا، سأقوم ببعض الفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة وبعد ذلك سيكون بإمكاني الحديث عن ذلك أكثر قليلا وأفهم الوضع".

وتابع "كما هو الحال اليوم ما زلت مسجلا للمشاركة في دورة دبي والمقررة في غضون شهر. آمل أن أتمكن من العودة إلى الملاعب في غضون أسابيع عدة".

وأردف قائلا "لنرى ما سيحدث، كما تعلم، سأتحدث إلى الفريق الطبي ثم نرى ما سنفعله".

وقال مدربه اللاعب الكرواتي السابق غوران إيفانيسيفيتش إن معظم اللاعبين لا يلعبون بعدما يظهر فحص ما قبل البطولة اصابتهم في الفخذ.

وأضاف إيفانيسيفيتش في تصريح للصحافيين "ولكنه ليس من هذه النوعية. إنه من عالم آخر. دماغه يعمل بشكل مختلف. يعطي كل شيء، خضع الى 77 علاجًا يوميًا. كل يوم كان نوعًا ما أفضل وأفضل".

وقال ديوكوفيتش إنه لم يكن هناك متسع من الوقت لإقامة أي حفلة ليلة الأحد للاحتفال بأحدث إنجازاته.

وردا على سؤال حول كيفية احتفاله بالنصر، ابتسم وقال: "مع وسائل الإعلام، ومسؤولي الكشف عن المنشطات!.

وأضاف "كانت الساعة 3:00 صباحًا عندما عدت إلى مقر الإقامة وكانت ليلة طويلة، ولكن بالطبع كانت مصدر ارتياح كبير".

وتابع "إنهاء البطولة والرحلة بأكملها هنا في أستراليا بالفوز بلقب غراند سلام أمر مرضي بشكل لا يصدق".