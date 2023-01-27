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ملبورن: سيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف خامساً عالمياً، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع الأحد في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، حيث يسعى للفوز بلقبه الـ22 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للاسباني رافايل نادال.

وسيطر النجم الصربي البالغ من العمر 35 عامًا على مباراته في الدور نصف النهائي الجمعة امام الاميركي تومي بول بشكل واضح وتغلب عليه 7-5، 6-1 و6-2 ليبلغ النهائي العاشر في ملبورن.

وضرب ديوكوفيتش موعدا مع تسيبتسيباس الرابع عالميًا في النهائي بعد فوز الاخير على الروسي كارن خاتشانوف العشرين 7-6 (2/7)، 6-4، 6-7 (8/6) و6-3.

وقال ديوكوفيتش الذي حقق فوزه الـ 11 دون أي خسارة هذا الموسم "أنا ممتن حقًا لأن لدي ما يكفي من القوة في ساقي لأتمكن من اللعب على هذا المستوى في أحد أكبر ملاعب كرة المضرب في العالم".

وأضاف "بالطبع، لست بكامل طاقتي مثل بداية البطولة ولكننا قضينا الكثير من الساعات في عطلة الموسم في تمارين اللياقة البدنية من أجل أن أكون في حالة جيدة للعب خمس مجموعات (إذا لزم الأمر)".

وتابع "أعرف ما هو متوقع مني، لقد مررت بهذا الموقف مرات عديدة في مسيرتي. الخبرة تساعد أيضًا".

وعانى ديوكوفيتش الذي حقق لقبه الاول في ملبورن عام 2008، بدنيًا في الادوار الاولى من نسخة هذا العام بسبب إصابة في الفخذ.

ويمتلك المصنف خامسًا عالميًا دافعًا إضافيًا للذهاب إلى أبعد الحدود ومعادلة ألقاب نادال في البطولات الأربع الكبرى (22)، بعد أن غاب عن نسخة العام الماضي عندما تم ترحيله بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، علمًا أن نادال حقق اللقب في غيابه.

المصنّف الأول عالميًا

وفي حال فوز تسيتسيباس أو ديوكوفيتش باللقب، سيصبح احدهما تلقائيًا المصنّف الاول عالميًا.

وسبق ان واجه ديوكوفيتش، خصمه اليوناني في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عام 2021، عندما تقدم الاخير بمجموعتين قبل ان يعود الصربي ويفوز باللقاء واللقب في رولان غاروس.

وحقّق ديوكوفيتش بداية قوية كاسرا ارسال منافسه مرتين ليتقدم 5-1، الا انّ بول ردّ بالمثل واستطاع معادلة النتيجة 5-5.

استعاد الصربي تركيزه وكسر ارسال خصمه ليحسم المجموعة في 59 دقيقة.

من هناك، اصبحت المباراة من طرف واحد وسط سيطرة شبه تامة لديوكوفيتش دون مقاومة تُذكر من منافسه الذي بلغ هذا الدور للمرة الاولى في مسيرته.