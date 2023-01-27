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ملبورن: تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنّف رابعًا عالميًا الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب الجمعة في محاولته الرابعة وذلك بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف العشرين 7-6 (2/7)، 6-4، 6-7 (8/6) و6-3.

وسيواجه تسيتسيباس في النهائي الفائز بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب تسع مرات والاميركي تومي بول.

وفي سن الـ 24، أصبح اليوناني اصغر لاعب يبلغ النهائي منذ ديوكوفيتش البالغ 23 عامًا آنذاك عام 2011.

وفي حال فوز تسيتسيباس او ديوكوفيتش باللقب، سيصبح احدهما تلقائيًا المصنّف الاول عالميًا.

وقال تسيتسيباس، الذي حقّق فوزه العاشر دون اي خسارة هذا الموسم، "حلمت كطفل أن ألعب في يوم من الأيام في هذا الملعب ضد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع "لذلك أنا سعيد بالقتال الذي خضته هناك اليوم. أشعر أنني محظوظ ومبارك لأنني قادر على لعب كرة المضرب على هذا المستوى. كنت أرغب منذ سنوات عدة الآن ان اضع التنس اليوناني على الخارطة.

وأضاف "أنا سعيد للغاية لأنني في النهائي الآن ولنرى ما سيحدث".

تألق في ملبورن

وتألق تسيتسيباس في ملبورن خلال المواسم الماضية بعد دخوله الى ساحات المنافسة عام 2019، وتمكن في سن العشرين من الاطاحة بالسويسري روجيه فيدرر من الدور السادس عشر.

وتمكن من بلوغ الدور نصف النهائي في ذاك العام ثمّ في 2021 و2022، لكنه لم يفلح في محاولاته الثلاث ببلوغ النهائي، الا انّ ذلك مكنه من احتلال احد المراكز العشرة الاوائل في التصنيف العالمي خلال الاعوام الاربعة الماضية.