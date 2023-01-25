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ملبورن: بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة خامسة الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لأول مرة في مسيرتها بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و6-2، لتواجه بذلك البولندية ماغدا لينيت التي واصلت مفاجآتها وبلغت دور الأربعة لأول مرة في الـ"غراند سلام".

وعانت سابالينكا (24 عاماً) لبلوغ نصف النهائي الثاني لها توالياً في البطولات الكبرى والرابع في مسيرتها، إذ احتاجت الى ساعة و49 دقيقة كي تتخطى فيكيتش التي كانت تخوض ربع النهائي الكبير الثاني فقط في مسيرتها، بعد فلاشينغ ميدوز عام 2019، فيما احتاجت لينيت (30 عاماً) الى ساعة و27 دقيقة للفوز على بليشكوفا، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2016 وويمبلدون 2021، 6-3 و7-5.

وقالت سابالينكا بعد خروجها منتصرة من أول ظهور لها في ربع نهائي البطولة الأسترالية "يراودني شعور مميز جداً بالتواجد في نصف النهائي هنا، كانت مباراة صعبة"، مضيفة "أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز وكان من الرائع اللعب هنا اليوم، الجو كان مذهلاً".

أبرز المرشحات للقب

وخاضت البيلاروسية البطولة الأسترالية وهي من بين أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب بعد تتويجها بطلة لدورة أديلايد، كما أنها لم تخسر أي مجموعة في ثماني مباريات خاضتها حتى الآن في 2023.

لكنها واجهت صعوبة الأربعاء ضد لاعبة أسقطت البيلاروسية خمس مرات من أصل ست مواجهات سابقة، بينها الدور الثاني لأولمبياد طوكيو صيف 2021 والدور ربع النهائي لدورة سان دييغو الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعانت سابالينكا منذ البداية واضطرت لانقاذ إرسالها ثلاث مرات خلال الشوط الثالث من المجموعة الأولى كي تتقدم 2-1، ثم عندما اعتقدت أنها حققت الفارق في الشوط الرابع الذي حسمته على إرسال منافستها لتتقدم 3-1، لكن الأخيرة ردت بالمثل في الشوط التالي.

إلا أن سابالينكا استفادت من معاناة فيكيتش على إرسالها وحققت الفارق في الشوط الثامن لتتقدم 5-3، قبل أن تحسم المجموعة 6-3 بعد معركة استمرت لساعة.

ورأت البيلاروسية أن محافظتها على رباطة جأشها لعبت دوراً "بالبقاء في الأجواء مهما حصل. أعتقد أن هذا كان المفتاح (للفوز)".

وبدأت سابالينكا المجموعة الثانية من حيث أنهت الأولى وضربت باكراً بكسر إرسال منافستها مرتين كي تتقدم 3-صفر، مستفيدة من الأخطاء المزدوجة لفيكيتش والتي بلغت 12.

وبعد شوط ثامن عصبي شهد التعادل ثلاث مرات، نجحت سابالينكا أخيراً في المحافظة على إرسالها وحسمه، لتنهي المجموعة 6-2 وتحجز بطاقتها الى دور الأربعة.

مواجهة لينيت

وخلافاً لسابالينكا التي وصلت الى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز في العامين الماضيين وبطولة ويمبلدون 2021، كانت فيكيتش تصارع من أجل شق طريقها مجدداً الى نادي العشرين الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات بعد العملية الجراحية التي خضعت لها ابنة الـ26 عاماً في ركبتها قبل عامين.

وستحاول سابالينكا الآن التقدم خطوة أخرى نحو اللقب الكبير الأول في مسيرتها لكن مهمتها في دور الأربعة لن تكون سهلة ضد لينيت التي تواصل مهمة رفع العلم البولندي في البطولة الأسترالية بعد خروج مواطنتها إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من ثمن النهائي على يد الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وقالت لينيت، المصنفة 46 عالمياً والتي ستدخل الإثنين نادي الثلاثين الأوليات لأول مرة في مسيرتها (أفضل تصنيف سابقاً كان 33 في شباط/فبراير 2020)، بعد انتصارها على بليشكوفا "أنا متأثرة جداً، لا أصدق حقاً. إنه حلم يتحول الى حقيقة. أنا ممتنة وسعيدة جداً"، متوجهة الى الجمهور "شكراً على تشجيعكم ودعمكم، كنت بحاجة الى ذلك حقاً".

وتابعت "نواصل المشوار. لا أريد المبالغة في الحماس لأننا ما زلنا في البطولة" وبالتالي عليها التركيز على ما ينتظرها ضد سابالينكا التي خرجت منتصرة من المواجهتين السابقتين مع البولندية، عام 2018 في ثمن نهائي دورة تينانجين الصينية 6-1 و6-3 وعام 2021 في الدور الأول لأولمبياد طوكيو 6-2 و6-1.