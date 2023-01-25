قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ملبورن: حسم تومي بول المواجهة الأميركية مع الشاب بن شيلتون وبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بفوزه على ابن العشرين عاماً 7-6 (8-6) و6-3 و5-7 و6-4 الأربعاء في بطولة أستراليا المفتوحة.

واحتاج ابن الـ25 عاماً، المصنف 35 عالمياً، الى ثلاث ساعات و6 دقائق كي يحصل على شرف أن يكون أول أميركي يصل الى نصف نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى منذ أندي روديك عام 2009.

ويلتقي بول الذي لم يذهب سابقاً أبعد من الدور الرابع في 13 مشاركة في البطولات الكبرى (مرة واحدة العام الماضي في ويمبلدون)، في اختباره المقبل المصنف رابعاً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الباحث عن لقبه العاشر في ملبورن والثاني والعشرين في الـ"غراندسلام"، أو المنصف خامساً الروسي أندي روبليف.

لقب احترافي وحيد

ورغم أنه لم يصل سابقاً الى الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى، كان بول يتمتع بخبرة أكبر بكثير من مواطنه شيلتون الذي كان يخوض مغامرته الكبرى الثانية فقط، بعد مشاركة أولى في بطولة بلاده على ملاعب فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين انتهى مشواره عند الدور الأول.

وقال بول "أنا متحمس لتواجدي هنا ومتحمس بطبيعة الحال لمواجهة أي خصم ينتظرني لاحقاً. ما أعنيه هو أن تصل الى الأسبوع الثاني من بطولة كبرى يعتبر حلم جميع من يلعب كرة المضرب. لا أصدق أني هنا الآن".

وأضاف الفائز بلقب احترافي وحيد وكان في دورة ستوكهولم عام 2021 "الوتيرة (الصحيحة) لم تكن موجودة في اللقاء لكن بن خصم صعب جداً. سيخوض الكثير من المباريات المماثلة (مستقبلاً)، وبالتالي على الجميع أن يتحمس من أجل هذا الفتى".