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بوينوس ايرس : أكّد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجمعة انه لم يتحدث مع زميله في باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي، عن نهائي مونديال قطر 2022 كرة القدم ضد فرنسا، وان علاقاته جيدة مع زملائه في فريق العاصمة.

وأحرزت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث بفوزها في كانون الأول/ديسمبر على فرنسا بركلات الترجيح 4 2 بعد تعادلهما 3 3 في الوقتين الاصالي والاضافي في مباراة مجنونة سجل فيها مبابي ثلاثية.

قال ميسي لصحيفة "أولي" الأرجنتينية "كنت في الطرف الآخر عندما خسرنا نهائي المونديال (ضد ألمانيا في 2014)، ولم أرغب بمعرفة المزيد، لم أرغب بالتحدث عن شيء مرتبط بالمونديال".

واشار إلى انه في الوقت الحالي "لا هو ولا أنا راغبان بالتطرق إلى الموضوع. لكن لا يوجد أية مشكلة مع كيليان، على العكس من ذلك".

شرح ميسي (35 عاماً) الذي أحرز لقب المونديال للمرة الاولى في مسيرته الزاخرة "كنت هادئاً جداً في لحظة تسديد ركلة الجزاء في النهائي. لا أعرف لماذا، لكن كنت أشعر بأننا سنتوّج. حتى لو أن هدف الـ3 3 (سجله مبابي) كان الأصعب. سُجّل في الدقيقة الأخيرة (118)، رغم المستوى الذي كنا نقدّمه ولم يكن أحد يتوقع ذلك".

وكان ميسي قال في حديث مع إذاعة أوربانا بلاي التي تتخذ من بوينوس أيرس مقرًا لها الاسبوع الماضي "كأس العالم نادتني، قالت لي +تعال وخذني، لأنه الآن بإمكانك أن تلمسني+. رأيتها تلمع في هذا الاستاد الرائع (لوسيل) ولم أتردد (عندما قررت تقبيلها)".

في مسيرته، خسر ميسي نهائي مونديال 2014 وثلاث مباريات نهائية في كوبا أميركا مع منتخب بلاده قبل أن يحقق لقب نسخة 2021.