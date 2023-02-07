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برلين: قال إدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند، الثلاثاء، إن الطبيعة غير العادية لمرض المهاجم العاجي سيباستيان هالر جعلت من الصعب على النادي التخطيط لعودته.

وسجل هالر، الذي خاض أولى مبارياته مع دورتموند في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ستة أشهر من جلسات علاج سرطان الخصية، هدفه الأول مع الفريق خلال الفوز 5-1 على أرضه ضد فرايبورغ السبت.

وفي حديثه قبل المباراة ضد بوخوم في كأس ألمانيا الأربعاء، قال ترزيتش إن أطباء ومدربي النادي كانوا دائمًا "في حوار مفتوح وصادق" حول أفضل السبل لعودة هالر.

وأضاف "إنه موقف لا يمكن لأي منا تقييمه حقًا. لا سيباستيان ولا أنا ولا القسم الطبي لديه أي خبرة في شيء من هذا القبيل".

وتابع "عندما يعود لاعب من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي أو إصابة في الكتف، يمكننا تقدير الحالة لأننا لدينا خبرة في هذا المجال. ولكن في هذه الحالة، نحن جميعًا من دون خبرة، لذا فإن الحل هو التواصل المفتوح والصادق".

وردًا على سؤال عما إذا كان هالر قادرًا على اللعب 90 دقيقة كاملة ضد بوخوم نظرًا لعدم جاهزيته، قال ترزيتش "أرى ذلك بشكل مختلف، لقد خاض أطول استعدادات يمكن تخيّلها. عمل بجهد هائل بين جلسات العلاج...من الصعب تصوّر بأي طريقة مكثفة (تدرب)".

قال هالر بعد تسجيله هدفه برأسية في اليوم الذي صادف اليوم العالمي للسرطان السبت "انتظرت ذلك منذ اليوم الاول. أنا على الغيوم".