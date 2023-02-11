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فينيكس (الولايات المتحدة): تجمع مباراة الـ "سوبر بول" في نسختها الـ 57 في كرة القدم الأميركية بين أفضل لاعبين في مركز "كوارترباك" هذا الموسم وهما باتريك ماهومز وجايلن هورتس، في حين ينذر النهائي بين فريقي كانساس سيتي تشيفس وفيلادلفيا إيغلز بمواجهة نارية الأحد في غلينديل (أريزونا).

تعود النجمة ريهانا التي غنت "دايموندز إن ثو سكاي" بعد غياب استمر لأكثر من ست سنوات لأحياء حفل استراحة ما بين الشوطين للمباراة النهائية السنوية التقليدية التي ستكون مسرحاً لصراع مشرّع على كافة الاحتمالات بين الفريقين الأكثر استقراراً وتكاملاً والأكثر جاذبية في دوري كرة القدم الأميركية هذا الموسم.

وتعتمد هذه التوقعات على واقع أن كلاً من الفريقين حلّ في صدارة منطقته، مع سجل مماثل من 16 فوزاً مقابل 3 هزائم في الموسم العادي. كما حصد الفريقان الرصيد ذاته من النقاط مع 546 نقطة.

ويضم كانساس سيتي في صفوفه أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم بشخص ماهومز (27 عاماً)، فيما يقود فيلادلفيا هورتس، ابن الـ 24 عاماً، ووصيف منافسه في قائمة الأفضل. كما أن المواجهة بينهما مغرية بقدر ما هي تاريخية لأنها ستكون المرة الأولى التي سيتواجه فيها لاعبان من البشرة السمراء يلعبان في مركز "كوارترباك" في الـ "سوبر بول".

مواجهة أخوية

فرض ماهومز نجم كانساس سيتي تشيفس، الساعي لتكريس ثانٍ بعد عام 2020، نفسه سيد اللعب، برهن عن قوته أثناء المواقف المعقدة وقدرته على الارتجال بشكل استثنائي.

تعتبر ذراعه اليمنى الأكثر فاعلية في الدوري، في حين يملك الفريق أفضل هجوم في التمريرات. أما حالة الشك الوحيدة فتتلخص في معرفة حالة كاحله الأيمن، حيث تعرّض للاصابة في المباراتين السابقتين، مما قد يؤثر على حركته.

في المقابل، بامكان فريق فيلادلفيا إيغلز الذين يمتلك مع هورتس لاعب وسط فعال للغاية، التباهي بالدفاع الأكثر ردعاً لإحباط استراتيجيات رمي الكرة لمنافسيه.

لم يغب هذا الأمر عن ماهومز الذي قال بهذا الشأن "لديهم أعلى معدل من التدخلات هذا الموسم".

لا يقتصر هذا النهائي فقط على المنافسة الثنائية بين لاعبي مركز الـ"كوارترباك"، بل يملك الفريقان أفضل العناصر في جميع الخطوط.

ففريق كاناسس سيتي يملك على سبيل المثال، أفضل لاعب يجيد انهاء الهجمات في الدوري وهو ترافيس كيلس (33 عاماً) الرائع في الدفاع والذي يجيد أيضاً تلقي تمريرات موهامز.

من ناحيته، بامكان فيلادلفيا أن يتباهى بوجود أحد أفضل من يجيد استقبال الكرات وهو آيه جاي براون، إضافة إلى جايسون كيلس (35 عاماً)، الشقيق الأكبر لترافيس، وهو متمرس في الخط الهجومي.

يخالف مدرب كانساس سيتي آندي ريد كل التوقعات والتحاليل وخطط اللعب، معتبراً انه في اجواء استثنائية لا مثيل لها في "سوبر بول"، غالباً ما يأتي الحسم من لاعب مجهول.

العامل السلبي الوحيد: قلّة الخبرة

صرّح ريد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس قبل الموقعة المنتظرة "هو العامل البشري... في هذه المباراة، سيكون هناك شخص لم نذكره سيبرز وسيجعل الجميع مندهشاً ويقول +يا له من عمل رائع من هذا الشاب+".

في سن الـ 64 عاماً، يخوض هذا المدرب صاحب الشارب الكثيف والذي أشرف على فيلادلفيا إيغلز لمدة 14 موسماً، قبل أن ينضم إلى كانساس سيتي في عام 2013، المباراة النهائية الثالثة له في أربعة مواسم.

في المقلب الآخر، تبدو قلّة الخبرة العامل السلبي الوحيد الذي يؤرق فريق فيلادلفيا حيث يكمل نيك سيرياني موسمه الثاني فقط كمدرب رئيسي في صفوفه. أما نجمه هورتس فيخوض نهائي "سوبر بول" للمرة الأولى في مسيرته في عامه الثاني كلاعب أساسي. لذا يتعيّن عليه ألا يترك نفسه تحت وزن الضغوطات، في حال أراد أن يقود فريقه إلى تتويج جديد بعد عام 2018.

يقع على كاهلي ماهومز مسؤولية أن يكون على قدر الآمال والوعود المعقودة عليه باعتباره وريثاً للأسطورة توم برايدي الذي أعلن مؤخراً، ونهائياً هذه المرة، اعتزاله.