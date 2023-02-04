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إيلاف من الرباط: تمكن الهلال السعودي، اليوم، من بلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، بعد تغلبه، في دور ربع النهائي، على الوداد البيضاوي المغربي، بضربات الجزاء الترجيحية، على أرضية ملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله، بالرباط.

وانتهى الوقتان، الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، قبل أن يحتكم الطرفان إلى ضربات الجزاء التي رجحت كفة الفريق السعودي بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعد أن سجل كل لاعبي الفريق السعودي، مقابل تضييع اللاعب المغربي عطية الله لضربته الترجيحية.

وكان الوداد سباقا للتسجيل من رأسية لمدافعه أيوب العملود في الدقيقة الـ52، قبل أن يعدل الهلال في الوقت بدل الضائع، عن طريق محمد كانو، الذي تمكن من تسجيل ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم السلفادوري إيفان بارتون، بعد لمس المدافع المغربي يحيى عطية الله للكرة بيده داخل مربع العمليات.

واضطر الفريق المغربي إلى إكمال اللقاء منقوص العدد بعد طرد يحيى جبران، الذي عاقبه الحكم ببطاقتين صفراوين لكثرة احتجاجاته؛ قبل أن يطرد من الفريق السعودي لاعبه محمد كانو في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول، بعد تدخل قوي في حق لاعب الوداد أيمن الحسوني.

ويواجه الهلال السعودي في دور النصف فريق فلامنغو البرازيلي، الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب ابن بطوطة بطنجة.





