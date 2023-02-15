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الرياض: يبحث النصر مع نجمه الجديد البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو عن العودة إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يستقبل التعاون الجمعة في المرحلة السابعة عشرة، فيما تشهد الصدارة منافسة رباعية بين الشباب والنصر والاتحاد والهلال.

وافتتحت المرحلة الثلاثاء بفوز الشباب على أبها 2-0، محققا انتصاره الرابع توالياً، لينفرد بالصدارة مع 40 نقطة من 18 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن كل من النصر والاتحاد اللذين لعبا مبارتين أقل.

يلتقي النصر مع التعاون الخامس ويحل الاتحاد على الاتفاق العاشر، فيما تأجلت مباراة الهلال رابع الترتيب (32 نقطة من 15 مباراة) مع الفيحاء، بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية في المغرب والتي حلّ فيها في المركز الثاني وراء ريال مدريد الإسباني (3-5). كما يستعد الهلال، بطل الدوري في آخر ثلاثة مواسم، لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وكانت لجنة المسابقات للدوري السعودي قد وافقت على تأجيل مباراة الهلال والفيحاء والتي كان يفترض أن تُقام الأربعاء.

ويتطلع النصر بقيادة رونالدو (38 عاماً) إلى الفوز على ضيفه التعاون على ملعب "مرسول بارك".

وشهدت الجولة الماضية تألق حامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، إذ تكفّل برباعية النصر أمام الوحدة، ليدخل التشكيلة المثالية للجولة الماضية بأعلى تقييم (9.5).

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 503 في جميع مسابقات الدوري التي شارك فيها (311 في إسبانيا، و103 في إنكلترا، و81 في إيطاليا، و3 في البرتغال، و5 بالدوري السعودي).

ومن المتوقع أن يلحق ثلاثي النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا، الأرجنتيني بيتي مارتينيس، والإسباني ألفارو غونساليس بمواجهة التعاون، في حال أنهوا برنامجهم التأهيلي في الوقت المناسب.

خسارة التعاون

في المقابل، تعرض التعاون على ملعبه للخسارة أمام الفتح 1-2 مهدراً فرصة خطف المركز الرابع من الهلال.

ويسعى الاتحاد لاستمرار نغمة الفوز والروح المعنوية العالية التي يعيشها، عندما يحل ضيفا على الاتفاق الخميس على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

وسحق الاتحاد منافسه العدالة بخماسية في الجولة الماضية والتي شهدت رقما قياسيا لنجم الفريق المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي وصل للهدف الرقم 100 في الدوري السعودي بعد 101 مباراة خاضها أسرع من أي لاعب آخر.

وشدد المصري أحمد حجازي، قائد فريق الاتحاد على ضرورة الفوز بالمباريات المقبلة "من المهم جدا حصد النقاط الثلاث في كل مباراة، واللعب بعقلية انتصارية وبتركيز عال، وأي مباراة نخوضها من الآن فصاعدا فهي بمثابة نهائي".