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لوس انجليس : غاب القائدان ليبرون جيمس واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عن مسابقات السبت عشية مباراة كل النجوم "اول ستار" التي تجمع سنويا نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين تحوم الشكوك حول امكانية مشاركتهما للاصابة.

ولم يشارك "الملك" جيمس قائد "فريق ليبرون" في التمارين قبل المباراة المقررة في مدينة يوتا بولاية سولت لايك سيتي، لاسباب شخصية كما قالت رابطة الدوري. فيما لم يخض العملاق اليوناني قائد "فريق يانيس" مسابقة المهارة حيث كان من المتوقع أن يشارك فيها مع شقيقيه أليكس وتاناسيس.

وسيتوجه جيمس الذي يشارك في "أول ستار" للمرة التاسعة عشرة، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع الأسطورة كريم عبدالجبار والذي حطم رقمه أيضاً كأفضل مسجل في تاريخ الدوري، للصحافيين الأحد قبل المباراة المنتظرة.

وكانت رابطة الدوري أعلنت ان اصابة نجم لوس أنجليس ليكرز لن تمنعه من اللعب، علماً أن جيمس غاب عن 3 مباريات بسبب اصابة في قدمه، قبل أن يلعب 29 دقيقة فقط الأربعاء في الفوز الكبير على نيو أورليانز بيليكانز 120 102.

من ناحيته، تعرض أنتيتوكونمبو لالتواء في معصمه الأيمن الخميس في فوز فريقه ميلووكي باكس على شيكاغو بولز وتم استبداله بزميله جونيور هوليداي في مسابقة المهارة.

ولا تتوقف الغيابات عند هذا الثنائي فقط، اذ انسحب أيضاً بسبب الاصابة نجم غولدن ستايت ووريرز حامل لقب الدوري ستيفن كوري الذي كان الأبرز في النسخة السابقة لمباراة كل النجوم بتسجيله 50 نقطة وحصد منطقيا كأس أفضل لاعب فيها، الوافد الجديد إلى فينيكس صنز قادماً من بروكلين نتس كيفن دورانت، وظاهرة نيو أورليانز بيليكانز زيون وليامسون.

ويسعى جيمس لفوز سادس توالياً في النظام الجديد لمباراة كل النجوم المعتمد منذ عام 2018، بعدما سبق له أن فاز على فرق بقيادة دورانت وكوري وأنتيتوكونمبو.

ورفع أنتيتوكونمبو التحدي عالياً هذه السنة، اذ صرّح قائلاً "سأحاول اختيار فريق سيكون الأفضل".