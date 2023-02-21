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برلين: أكد النمسوي أوليفر غلاسنر مدرب أينتراخت فرانكفورت الألماني أن فريقه جاهز لمواجهة ضيفه نابولي الذي يلعب بأسلوب "غير إيطالي"، وذلك عشية اللقاء الذي يجمعهما الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وفي أول مشاركة له في دوري الأبطال، نجح أينتراخت فرانكفورت في التأهل الى ثمن النهائي عن مجموعة ضمت توتنهام الإنكليزي ومرسيليا الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي، لتضعه القرعة في مواجهة نابولي الذي يقدم موسماً استثنائياً أوصله الى تصدر ترتيب الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد 23 مرحلة.

وشدد المدرب النمسوي الذي قاد فرانكفورت لإحراز لقب مسابقة "يوروبا ليغ" العام الماضي في أول موسم له مع الفريق ما سمح له بالمشاركة في دوري الأبطال، على "أننا نريد التأهل وسنلعب من أجل الفوز. أدخل (المباراة) بترقب كبير وثقة واطمئنان".

وأشار الى أن فريقه متحضر بشكل جيد لمنافسه الإيطالي الذي يقدم أداء هجومياً ملفتاً هذا الموسم سمح له في الخروج منتصراً من 20 مباراة مقابل تعادلين وهزيمة واحدة في الدوري هذا الموسم.

ورأى أن "نابولي يلعب بأسلوب غير إيطالي"، في إشارة منه الى تاريخ الكرة الإيطالية التي تعتمد تقليدياً على إقفال المساحات والدفاع المركّز، لكنه حذر بأن "نابولي لا يتعلق وحسب بالهجوم، إنهم متوازنون بشكل رائع ويتلقون القليل من الأهداف".

ومن جهته، توقع لاعب الوسط المخضرم ماريو غوتسه الذي وصل الى المباراة النهائية لدوري الأبطال عام 2013 حين خسر فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام الغريم المحلي بايرن ميونيخ من دون أن يشارك بسبب الإصابة، أجواء "هائلة" من جمهور فرانكفورت في لقاء الثلاثاء، قائلاً "لقد تعلمنا الكثير من دور المجموعات واستحقينا التواجد في هاتين المباراتين (الذهاب والإياب ضد نابولي)".