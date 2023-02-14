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باريس: عمّق بايرن ميونيخ الألماني من جراح باريس سان جرمان وألحق به الخسارة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، بفوزه عليه 1-صفر في عقر داره ملعب بارك دي برانس في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل لاعب سان جرمان السابق كينغلسي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وتقام مباراة الاياب في ميونيخ في الثامن من اذار/مارس.

خاض سان جرمان مواجهته ضد منافسه البافاري على وقع خسارتين تواليًا، الاولى امام غريمه التقليدي مرسيليا في ثمن نهائي مسابقة الكأس منتصف الاسبوع الماضي 1-2، ثم امام موناكو 1-3 في الدوري المحلي قبل ايام.

بدأ نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من اصابة في الفخذ الايسر تعرض لها ضد مونبلييه في الدوري في الاول من شباط/فبراير الحالي، وكان فريقه أعلن حينها غيابه عن هذه المباراة وتحديدًا لفترة 3 أسابيع.

ومنح مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه الفرصة للشاب وارن زائير امري (16 عاما و343 يومًا) للعب أساسيًا بعد ان ابلى بلاء حسنًا في الآونة الاخيرة. واصبح ايمري بالتالي اصغر لاعب على الاطلاق يخوض مباراة في الادوار الاقصائية من دوري ابطال اوروبا.

بداية حذرة للمباراة من كلا الطرفين حيث كانت الافضلية نسبيًا لبايرن من ناحية الاستحواذ لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما باستثناء تسديدة من الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ مرت الى جانب القائم الايسر في الدقائق الاولى.

في المقابل، اعتمد فريق العاصمة على الهجمات المرتدة وعلى الثنائي الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار لكن من دون فعالية كبيرة وبالتالي لم يجرب حارس بايرن ميونيخ السويسري يان سومر إطلاقا.

وسنحت اخطر فرصة لبايرن عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة امام يوزوا كيميش فسيطر عليها قبل ان يطلقها قوية ارتمى عليها دوناروما (43).

واجرى مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان تغييرًا بين الشوطين، فأشرك الظهير الايسر الكندي ألفونسو ديفيس بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو فكان خياره في مكانه لانه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كومان هدف السبق بتسديدة على الطاير منخفضة خاطفة خدعت دوناروما (53).

وكان كومان وهو لاعب سابق في باريس سان جرمان سجل هدف بايرن ميونيخ الوحيد في مرمى فريق العاصمة في نهائي عام 2020.

محاولات مبابي

ودخل مبابي وسط التصفيق الكثيف من قبل انصار فريقه في الدقيقة 57، وانقذ دوناروما مرماه من هدف اكيد للاعب سابق في سان جرمان وهو تشوبو موتينغ عندما ابعد بأطراف اصابعه كرته الاكروباتية الركنية (62).

ونشطت الجبهة الهجومية كثيرا في سان جرمان وكان اصحاب الارض الافضل في الشوط الثاني حيث شكلت هجماتهم خطورة حقيقية على مرمى سومر وسجل مبابي هدفا لكنه كان متسللا.

ونجح مبابي في استثمار كرة عرضية بعد مجهود فردي رائع للظهير الايسر البرتغالي نونو منديش ووضعها داخل الشباك لكن الحكم الغى الهدف لتسلل صاحب التمريرة الحاسمة (82).