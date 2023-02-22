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بلغراد : أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، الاربعاء، أنه بات قريبًا من استعادة لياقته بنسبة 100% بعد أن عانى من إصابة في الفخذ في طريقه للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وبدا ديوكوفيتش مرتاحًا على قدميه وهو يسدد الكرات ويتحرك في الملعب بسهولة في مركز تدريب كرة المضرب الخاص به في العاصمة الصربية بلغراد الاربعاء.

تعرض "دجوكر" للاصابة قبل بطولة أستراليا، خلال الدورة الاستعدادية في أديلايد التي حقق لقبها، وبدا متأثرًا بها في ملبورن، لا سيما في الادوار الباكرة.

قال أمام الصحافيين "لقد تعافى (الفخذ)، وأنا على وشك أن أكون جاهزًا بنسبة 100 بالمئة. لم أتعاف بعد بشكل كامل، لكن الأمور تبدو جيدة ومشجعة، لذلك اتخذنا قرارًا كفريق بالذهاب إلى دبي" للمشاركة في الدورة التي ستقام من الاثنين الى السبت المقبلين.

وسط سلسلة من الأسئلة بعد جلسة تدريبية، نفى ديوكوفيتش المزاعم بأن إصابته كانت بمثابة حيلة بعد اتهامات في ملبورن بأنه بالغ في تحديد مدى الإصابة.

قال في هذا الصدد "ليس لدي الوقت أو الطاقة أو الإرادة للتعامل مع كل قصة تظهر على الإنترنت، أو ما يقوله شخص ما عن شيء ما. أنا أعرف ما هو صحيح وما هي الحقيقة".

وبات ديوكوفيتش الاثنين في الصدارة للاسبوع 377 في مسيرته، معادلا رقم الالمانية شتيفي غراف ومن المتوقع أن يتجاوزها الاسبوع المقبل.