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ريو دي جانيرو: قلب الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، تأخره في كل مجموعة وتغلب على الصربي دوشان لايوفيتش 6 4 و7 6 (7 0) الجمعة، ليبلغ نصف نهائي دورة ريو دي جانيرو البرازيلية في كرة المضرب.

وحقق ابن التاسعة عشرة فوزه الثالث في ثلاث مباريات على لايوفيتش (32 عاماً)، بينها مواجهة في ربع نهائي دورة بوينوس أيرس الأرجنتينية الأسبوع الماضي مع المصنف ثمانين عالمياً.

وحسم ألكاراس لقب الدورة الأخيرة مكرّساً عودته من اصابة أبعدته أربعة أشهر خصوصاً عن بطولة أستراليا المفتوحة.

وفي نصف نهائي السبت، سيلاقي ألكاراس المصنّف أول في الدورة التشيلي نيكولاس خارّي المتأهل من التصفيات والفائز على الأرجنتيني سيباستيان باييس المصنف سادساً 6 3 و7 6 (7 3).

ويسعى ألكاراس إلى الدفاع عن لقبه، بعد أن اصبح العام الماضي أصغر فائز باحدى دورات الـ500 نقطة لدى اللاعبين المحترفين.

وبلغ نصف النهائي أيضاً البريطاني كاميرون نوري المصنف ثانياً، بفوزه على البوليفي هوغو ديليان 4 6 و6 1 و6 4.

نوري الساعي لبلوغ ثالث نهائي له هذه السنة، سيلاقي في المربع الأخير الإسباني برنابي ساباتا ميراييس الفائز على مواطنه ألبرت راموس فينيولاس المصنف سابعاً 6 4 و2 6 و6 4.

ورفع ألكاراس رصيده في 2023 إلى سبعة انتصارات دون خسارة "لقد كانت مباراة معقدة للغاية. ضربة دوشان الأمامية رائعة، ضرباته الخلفية أيضاً، ارساله رائع وضرباته جيدة جداً، وقد أظهر ذلك اليوم، لقد قدّم عرضاً رائعاً".

تابع "لكني كنت صلباً. في النهاية، كنت سعيداً لتمكني من حلّ كل تلك المشكلات".

وتخلف ألكاراس 2 4 في المجموعتين، فأحرز أربعة أشواط توالياً في المجموعة الأولى، ثم قاتل في الثاني للمعادلة وخوض شوط فاصل (تاي بريك).

حصد 32 كرة فائزة مقابل 13 للايوفيتش، وحسم 16 كرة من أصل 17 على الشبكة. لكن 25 خطأ مباشراً ساهمت في توازن النتيجة مع خصمه.