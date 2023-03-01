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باريس: تُوفي الفرنسي جوست فونتين صاحب الرقم القياسي بعدد الاهداف في نسخة واحدة من كأس العالم (13 هدفًا) عام 1958، عن عمر 89 عامًا، كما علمت وكالة "فرانس برس" من عائلته.

وكان فونتين (21 مباراة دولية) أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده الى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل ان يخسر امام البرازيل بقيادة بيليه.

وبالاضافة الى إنجازه في المونديال، يملك فونتين سجلا رائعًا على صعيد الاندية حيث توج بطلا للدوري الفرنسي 4 مرات، بينها مرة مع نيس (1956) و3 مرات مع رينس (1958، 1960، 1962)، بالاضافة الى احرازه كأس فرنسا مرتين (مع نيس 1954 ومع رينس 1958)، كما خاض نهائي كأس الاندية الاوروبية البطلة (دوري الابطال حاليًا) مع رينس عام 1959 وخسر امام ريال مدريد الاسباني.

انتهت مسيرته الكروية بشكل مفاجئ بعمر الثامنة والعشرين بسبب كسر مضاعف في ساقه.

دخل فونتين المولود في مدينة مراكش المغربية، معترك التدريب واستلم منتخب فرنسا عام 1967 لكنه لم يمكث طويلا على رأس الجهاز الفني بعد خسارته أول مباراتين وديتين.

أشرف على تدريب باريس سان جرمان في الفترة من 1973 الى 1976 وصعد بالفريق الى مصاف الدرجة الاولى عام 1974.

أنهى مسيرته التدريبية مع منتخب المغرب حيث قاده الى المركز الثالث في كأس الامم الافريقية عام 1980.