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برلين: انفرد بايرن ميونيخ بالصدارة عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه 5-3 مستغلا تعثر شريكه السابق غريمه بوروسيا دورتموند في دربي الرور امام مضيفه شالكه 2-2 السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

في المباراة الاولى على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، وقلب النادي البافاري تخلفه بهدف مبكر لميرجيم بيريشا (3) إلى فوز بخماسية بينها رباعية في نصف ساعة تناوب على تسجيلها البرتغالي جواو كانسيلو (15) والفرنسي بنجامان بافار (19 و35) ولوروا سانيه (45).

وقلص الضيوف الفارق مطلع الشوط الثاني عبر بيريشا من ركلة جزاء (60)، لكن الكندي ألفونسو ديفيس أعاده غلى سابق عهده بتسجيله الهدف الخامس (74)، قبل أن يسجل الفرنسي إرفان كاردونا الهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث تواليا لبايرن ميونيخ والخامس عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 52 نقطة وفض شراكة الصدارة بفارق نقطتين أمام غريمه بوروسيا دورتموند.

وأشاد مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان بـ"رد الفعل المهم" لفريقه بعد الانتكاسة المبكرة، لكنه أعرب عن أسفه "لرفع قدمنا عن الدواسة في نهاية" المباراة.

وفضل ناغلسمان الابقاء على القائد توماس مولر والفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا والكرواتي يوسيب ستانيسيتش على دكة البدلاء ومنح الفرصة للسنغالي ساديو مانيه ولوروا سانيه وسيرج غنابري والمدافع البرتغالي جواو كانسيلو للبدء أساسيين.

وغاب الهداف الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ بسبب الإصابة في ظهره.

وكان أوغسبورغ البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عبر بيريشا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة.

لكن بايرن رد بقوة وبثلاثية في 20 دقيقة عبر كانسيلو بتسديدة قوية بيمناه أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة اثر تمريرة من سانيه (15) وبافار بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من مانيه (19) وبتسديدة بيمناه من مسافة قريبة ايضا مستغلا كرة رأسية للعملاق الهولندي ماتيس دي ليخت من أحد المدافعين (35).

وعزز سانيه بالهدف الرابع بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من احد المدافعين اثر تسديدة من مسافة قريبة لمانيه (45).

وحصل أوغسبورغ غلى ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها بيريشا بنجاح مقلصا الفارق (60).

لكن ديفيس أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الخامس عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من كانسيلو تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (74).

وترك ديفيس مكانه في الدقيقة 78 للمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي في أول ظهور له منذ عودته من المشاركة التاريخية لمنتخب بلاده في مونديال قطر عندما بلغ نصف النهائي وأنهاه في المركز الرابع، وذلك بعد تعفيه من عوارض الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وسجل أوغسبورغ هدفه الثالث عبر كاردونا بتسديدة من مسافة قريبة (90+3).

دورتموند يخيب مجددا

وفي المباراة الثانية على ملعب "فيلتينس أرينا" في غيلسنكيرشن، فرط بوروسيا دورتموند في تقدمه مرتين وفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية تواليا.

ومنح المدافع الدولي نيكو شلوتربيك التقدم لدورتموند في الدقيقة 38، لكن ماريوس بالتر أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني، قبل أن يعيد المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو التقدم للضيوف بعد 10 دقائق، لكن البديل التركي كينان كارامان أدرك التعادل بعد تسع دقائق.

وجاء التعادل المخيب لدورتموند بعد أربعة أيام على خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته امام مضيفه تشلسي الانكليزي صفر-2 وبالتالي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية في بداية العام الجديد عند 10 مباريات في جميع المسابقات بينها ثمانية في البوندسليغا.

في المقابل، تابع شالكه انتعاشته في الآونة الأخيرة وحافظ على سجله خاليا من الخسارة للمرة السابعة تواليا وتخلص من المركز الاخير حيث بات سابعا عشر برصيد 20 نقطة بفارق الاهداف خلف شتوتغارت السادس عشر ونقطة واحدة خلف هرتا برلين الخامس عشر وآخر الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية.

لايبزيغ يستعيد التوازن

واستعاد لايبزيغ توازنه في توقيت مناسب بفوز الكبير على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر وارتقائه الى المركز الثالث مؤقتا.

ودفع بوروسيا مونشنغلادباخ غاليا ثمن إهدار مهاجمه الفرنسي الحسن بليا ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني (53)، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها تيمو فيرنر (57) والسويدي إميل فوسبرغ (71 من ركلة جزاء) والكرواتي يوسكو غفارديول (80).

وعوَّض لايبزيغ خسارته أمام بوروسيا دورتموند 1-2 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 45 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أونيون برلين الذي يحل ضيفا على فولفسبورغ الأحد.

وحقق لايبزيغ فوزه قبل رحلته إلى إنكلترا لمواجهة مانشستار سيتي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-1 ذهابا).

وتعادل هرتا برلين مع ماينتس بهدف لييسيتش نغانكام (18 من ركلة جزاء) مقابل هدف للفرنسي لودفيك أجورك (57)، وأينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت بهدف لسيباستيان روده (55) مقابل هدف للكونغولي الديمقراطي سيلاس (75).